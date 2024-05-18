Ataşehir Belediyesi, büyük halk ozanı ve unutulmaz türkülerin sahibi Aşık Mahzuni Şerif’in ölümünün 22. yıl dönümünde anma programı düzenledi.

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anma etkinliğinde, Âşık Mahzuni Şerif’in duygu yüklü ezgilerini seslendirilen Ataşehir Belediyesi Kent Orkestrası, türküseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Anma gecesinde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Türk Halk Müziği’nin en önemli sanatçılarından olan ve 2002 yılında aramızdan ayrılan büyük halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif’i 22. ölüm yıl dönümünde özlem ve rahmetle anıyoruz. Aşık Mahzuni Şerif, müziğiyle haksızlıklara karşı duran, her zaman barışı ve kardeşliği önceleyen bir halk ozanıdır. Anadolu’nun sevincini, hüznünü ve her köşesini çok iyi yansıtan, ezgileriyle Anadolu insanının kalbinde taht kurmuş gerçek bir halk sanatçısıdır. Onun eserlerinin gelecek nesillere taşınması ve ilham vermesi çok önemlidir. Bugün Ataşehir’de Aşık Mahsuni Şerif’i anmak ve adını yaşatıyor olmak bizim için çok büyük bir onur ve mutluluktur” dedi.

Geceye yoğun ilgi gösteren Ataşehirliler, Aşık Mahzuni Şerif’in unutulmaz eserlerine eşlik ederek duygu dolu dakikalar yaşadılar.