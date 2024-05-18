Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri,Altınova Mahallesinde yaşanan dolandırıcılık olayıyla ilgili başlattığı çalışmada şüpheli bir otomobili durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 65,47 gram orijinal kesme altın, 14,43 gram orijinal bilezik, 13 Trabzon kelepçe sahte bileklik, 31.63 gram sahte bileklik, 10.34 gram sahte tuğra kolye ucu, 58,12 gram sahte altın kolye, 1.40 gram sahte çeyrek altın, altın ayar suyu ve dolandırıcılıktan elde edilği değerlendirilen 18 bin 820 lira ele geçirilerek araçta bulunan E.A. ve F.A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A.A. tutuklandı, diğer şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.