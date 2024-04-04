Tekirdağ Çorlu’da kamyonun altına giren bisikletli genç ağır yaralandı. Kamyon şoförünün alkollü çıktığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Çorlu - Ergene yolu üzeri Çırak Bayırı alt kavşağında (İstasyon Caddesi - Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişimi) meydana geldi. Çırak Bayırından (Salih Omurtak Caddesi) bisikletiyle yokuş aşağı inen E.E. (19) kavşağa girdiği sırada Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nden Ergene istikametine seyreden F.Ö. idaresindeki 59 ADD 482 plakalı kamyonun altında kaldı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Sürüklenen bisikletli ağır yaralandı. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafasında kırıklar oluşan E.E.’nin yoğun bakıma alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kamyon şoförü alkollü çıktı

Öte yandan kamyon şoförü F.Ö.’nün yapılan alkol kontrolünde 0,43 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yasal sınırların üzerinde alkollü çıkan F.Ö. polis tarafından gözaltına alındı.