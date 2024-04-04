Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı İlhan Baykan, yerel seçim sürecini değerlendirdi.

Baykan yazılı yaptığı açıklama da şu ifadeleri kullandı;

“Bir seçim dönemi daha geldi ve geçti. Hep birlikte yaşayıp, geçirdiğimiz bu Yerel Seçimlerde, tüm siyasi partiler gibi bizler de, İnegöl’e en iyi hizmetleri yapmak için Yeniden Refah Partisi olarak hazırlandık, çalıştık ve sahaya çıktık. Bu doğrultuda İnegöl’e artı kazanımlar sağlayacak, İnegöl’e vizyon katacak, işin ehli, deneyimli, kariyerinde ortaya koymuş olduğu başarılar ve İnegöl için ortaya koymuş olduğu projeler ile güçlü bir ismi Sayın Mehmet Kaygusuz büyüğümüzü Belediye Başkan adayı olarak belirledik. Yine Belediye Meclis Üyesi adaylarımızı da bu hassasiyet ile belirleyerek, güç ve imkanlarımız dahilinde canla başla çalışarak, emek verdik, alın teri döktük. Yine İlçe Başkanlığı olarak tüm teşkilat kademelerimiz ile birlikte, “İman Varsa, İmkan da Vardır” anlayışı ile çalışarak mücadelemizi ettik. Bu vesile ile tüm Teşkilat Kademelerimize, Belediye Başkan adayımıza, Belediye Meclis üyesi adaylarımıza, ve bize destek olan tüm ilçe halkımıza en içten teşekkürlerimizi sunarak basın açıklamamıza başlıyorum.”

“31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçlarının ülkenize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Seçimler Milli iradenin yansımasıdır. Bu nedenle bugün ortaya çıkan sonuçları bizler, tüm siyasiler olarak iyi analiz ederek yolumuza devam etmeliyiz. Sonuçlar milletimizin mevcut iktidar partisinden artık umudunu kestiğini ve çözümü de başka siyasi partilerde aramaya başladığını göstermektedir. İktidar partisinin kazandığı yerlerde dahi oy kaybı yaşayarak kazandığını çok net bir şekilde görmekteyiz. Bu da göstermektedir ki, mütedeyyin kesimin, diğer bir tabirle sağ kesimin bundan sonraki seçimlerde yeni bir partide toplanacağı, umutlarını ve beklentilerini yeni bir partide birleştireceğidir. Fotoğrafın bütününe baktığımızda, Türkiye genelinde Yeniden Refah Partimiz ilk kez girdiği yerel seçimlerde, oy oranıyla üçüncü siyasi parti konumuna geldiğini göstermektedir. Bu da Milli Görüşün temsilcisi Yeniden Refah Partimizin bundan sonraki süreçte milletimizin umudu olduğudur. En başından itibaren söylediğimiz gibi artık çözüm var, artık umut var, artık Yeniden Refah var.”

“Aynı zamanda bu seçimler göstermektedir ki, AK Parti’nin şimdiye kadar girdiği seçimlerde en düşük oy oranını elde ettiği gerçeğidir. Bu gerçeği başka siyasi partileri itham ederek, sonuçların faturalarını başka partilere yükleyerek hareket etmek, deve kuşunun saklanma hikayesine benzer. Çünkü yüksek enflasyon karşısında düşen alım gücü, maaş belirlemelerinde sınıflar arasındaki adaletsiz dağılım, emeklileri yok sayma, EYT mağdurları, staj ve çıraklık mağdurları, kamuda mülakat mağdurları, Uzman Çavuşların kadro ve özlük hakları mağduriyetleri, güvenlik korucularımızın maaşları ve özlük hakları ile ilgili mağduriyetleri, atama mağduru öğretmenlerimizin mağduriyetleri, özel okullarda çalışan öğretmenlerin mağduriyetleri… gibi daha onlarca kesimi ilgilendiren mağduriyetleri saydığımızda, özellikle iktidarın takkeyi çıkarıp düşünme vaktinin geldiğini, hatta o vaktin artık çoktan gelip geçtiğini göstermektedir. Halbuki bu konularla ilgili Genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan birçok kez gereken uyarıları ve taleplerini bildirmiş ve iktidarı buna benzer bir çok konu da uyarmıştı.”

“Refah Partisi olarak bizler, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek yürüdüğümüz bu yolda, Erbakan hocamızın izinden giderek, Türkiye’mizin birçok bölgesinde belediye başkanlıklarını kazandık. İnşallah kazandığımız, bu bölgelerde ortaya koyacağımız ahlaklı belediyecilik anlayışımızla, kısa bir zaman sonra Milli Görüş’ün iktidarını da hep birlikte yaşayacağız. Bizler de İnegöl’de, yerelde kazanmış olduğumuz 2 Belediye Meclis üyesi ile İnegöl’de hemşerilerimizin hizmetinde, sizlerin eli, ayağı olacağız. Hemşerilerimizin duyan kulağı, gören gözü olacağız. Bizlerin sadece seçimler için değil, gelecek nesiller ile çalıştığımızı bu süreçte bir kez daha ortaya koyacağımızı ifade ederek, tüm halkımıza saygı ve sevgilerimizi sunarız.”

Kaynak: HABER MERKEZİ