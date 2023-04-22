Orhaniye mahallesinde meydana gelen olayda bir kişi bıçakla, bir kişi tabancayla yaralandı. Olay Orhaniye mahallesi Ankara caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen şahıslar, yolda denk geldikleri hasımları Mustafa Y.(29) ve Osman K.(35) tartıştılar. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Mustafa Y. Tabancadan çıkan merminin bacağına isabet etmesiyle, Osman K. İse bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Osman K. Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.