Kan uyuşmazlığı resmi nikah kıyılmadan önce yapılan sağlık raporunda artık ortaya çıkmaktadır. Erkeğin (+), kadınınsa (-) kan grubuna sahip olması sonucunda kan uyuşmazlığı denilen durum ortaya çıkmaktır. Bu durumda anne hamile kaldığında eğer bebeği (-) kan grubuna sahipse bir sorun ortaya çıkmaz ama bebek (+)kan grubuna sahipse bebek ve anne arasında kan uyuşmazlığı ortaya çıkar ve bu durumda bebeğin ve annenin hayati tehlikesi oluşabilir. İlk bebekte bu durum pek sıkıntı olmaz anneden geçecek antikorlar bebeğinde bağışıklık yaparken ikinci bebekte bu antikorlar kansızlık (anemi)hastalığına sebep olabilir.

Bebeğin kanının anneye geçmesi durumunda ise annenin vücudu antikor üretir. Eğer anne kürtaj olur, düşük yapar ya da dış gebelik gibi bir durumla karşılaşırsa bu sefer anneye 72 saat içerisinde ANTİ-D iğnesi yapılmalıdır. Bu iğne kalçadan yapılır. Eğer kan uyuşmazlığı saptanmışsa 28. haftadan itibaren anneye erken korunma iğnesi yapılabilir. Gebelik ilerledikçe annenin düzenli olarak kan değerlerine baktırması gerekir.

Akraba evliliklerinde kan uyuşmazlığı daha sık rastlanan bir durumdur. Bunun sebebi ise; aynı genleri taşıyan anne ve babanın çocuğa genlerinin ortak geçecek olmasıdır.Akraba evliliği yapan kişilerde bebeğin hasta olma olasılığı diğer evliliklere göre oldukça fazladır. Bu sağlıklı bebekleri olmaz anlamına gelmez. Akraba evliliği yapmış kişilerin aile ağacı çizilmeli ve bu ağaçta hangi hastalıkların olduğu ve bebeklerin % kaçı sağlıklı olduğu bulunmalıdır.