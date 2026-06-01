Kaza, 15 Mayıs’ta saat 11.00 sıralarında Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Cadde üzerinde seyir halinde olan Orhaniye Mahallesi Muhtarı Veli Çetin’in (60) kullandığı 16 ATJ 460 plakalı motosiklet ile cadde üzerinden Gürbüz Sokak’a dönüş yapan Ferhat A. (32) yönetimindeki 16 AKY 239 plakalı hafif ticari araç çarpışmıştı. Kazada ağır yaralanan Muhtar Veli Çetin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Veli Çetin’in vefatının ardından Orhaniye Mahallesi’nde yeni muhtarın belirlenmesi için seçim yapılacak. Mahalle sakinleri, 7 Haziran Pazar günü sandık başına giderek yeni muhtarını seçecek.

Muhtarlık seçimi için 4 aday yarışacak. Adayların Aydın Akın, Abdullah Bayduz, Ali Demir ve Yakup İnci olduğu açıklandı. Seçimde 100. Yıl İlkokulu’nda 10 sandıkta 3726 seçmen, İnegöl Kaşıkçıoğlu Ortaokulu’nda ise 8 sandıkta 2968 seçmen oy kullanacak.