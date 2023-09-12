İnegöl’de son bir yıl içerisinde artan kalp krizi ölümleri, şehirdeki sağlık otoriteleri ve uzmanları tarafından yakından inceleniyor. Bu artışın arkasındaki nedenleri anlamak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Uzmanlar, bu artışın altında yatan en büyük nedenin pandemi olduğunda hemfikir. Genel kanaat Alman aşısı bioNTech vurulanlarda kalp krizi ölümlerinin daha fazla olduğuna dair inanış olsa da bu konuda henüz net bir araştırma sonucu yayınlanmadı.

COVID-19 pandemisi, insanların günlük yaşamında stres düzeylerini artırdı. Pandemi koşulları altında yaşanan endişe ve belirsizlik, birçok kişinin kalp sağlığını olumsuz etkiledi. Bunun yanı sıra Pandemi döneminde karantina ve sokağa çıkma kısıtlamaları, insanların fiziksel aktivitelerini sınırladı. Bu durum, obezite ve sedanter yaşam tarzının yaygınlaşmasına yol açarak kalp krizi riskini arttırdı. Evde daha fazla vakit geçirme eğilimi, sağlıksız beslenme alışkanlıklarının artmasına yol açtı. Fast food tüketimi ve işlenmiş gıdaların tercih edilmesi, kalp sağlığına zarar verdi. Pandemi nedeniyle birçok kişi düzenli sağlık kontrollerini erteleme eğilimine girdi. Bu durum, potansiyel kalp sorunlarının erken teşhis edilmemesine neden oldu. Ayrıca sigara ve aşırı alkol tüketimi, kalp krizi riskini artıran faktörler arasında yer aldı. Pandemi döneminde bazı kişilerin bu kötü alışkanlıklara daha fazla başvurduğunu düşünülüyor.

KADINLARDA ÖLÜM ORANI ÇOK ARTTI

Son verilere göre, kadınlarda kalp krizi vakaları hızla arttı. Bu durum, kadınların kalp sağlığının daha fazla göz önünde bulundurulması gerektiğini gösteriyor. Kalp krizleri, yıllarca sadece erkeklerin sorunu olarak görülse de, kadınlar arasında da ölümcül olabilen bir sağlık sorunudur.

Kadınlarda artan kalp krizi ölümlerinin altında yatan pek çok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında obezite, sigara içme, fiziksel aktivitenin azalması, stres ve yüksek tansiyon gibi risk faktörleri yer alıyor.