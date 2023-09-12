Kanser, pek çok nedenle tekrarlayabilir. Halkın bildiği gibi üzüntü ve sıkıntıdan kanser tekrarlamaz. Kanserin tekrarlamasının en önemli nedenlerinden biri, ilk kanser tanısı aldığında hastanın yeterli tedavi görmemesinden olabilir. Yeterli tedavi görmemesi aslında yeterli tedavinin doktor tarafından verilmemesi değildir. O kanserin değişik şekillerde, kendi içinde belli direnç mekanizmalarını oluşturması nedeniyledir. Yoksa kanser tekrarlamasın diye verilen tedaviler genelde standarttır ve etkin bir şekilde hastalara bir uzman eşliğinde tedaviler verilmekte ve planlanmaktadır. Bilemediğimiz nedenlerden dolayı bazı kanserlerde bu tedavilere karşı direnç gelişmiş olabilir ve bu dirençli tümör topluluğu, kanserin tekrarlamasına yol açabilir. Bunun altında yatan nedenlerden biri, bağışıklık sisteminin önemli olmasıdır ama bağışıklık sistemi dediğimiz şey bir bütündür. Sadece biraz daha fazla portakal yemek veya moralimizi yüksek tutmak gibi nedenler değildir. Bazı koşullarda insanlar stres altındayken bile bağışıklık yüksek olabilir. Bazı koşullarda da olmaz. Dolayısıyla bunları bilimsel anlamda açıklamak kolay değildir ama genel olarak bir kere kanser olup kanseri yenen kişinin daha iyi koşullarda hayatını sürdürmesi, daha iyi beslenmesi ve daha sağlıklı işler yapması önerilmektedir.