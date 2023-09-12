Kanser, kansere neden olan maddeler veya durumlarla karşılaşma sonucunda ortaya çıkar. Bu maddelere karsinojen adı veriyoruz. Çevre şartlarla bizim karşılaşmamıza neden olabilir veya kalıtsal yani ailesel bazı nedenlerle kanser ortaya çıkabilir. Biz bu nedenlerin büyük bir kısmını bugün için belki de bilmiyoruz. Bir kısmını biliyoruz, önlemler alabiliyoruz. Kanser oluşması bu maddelere ne kadar süre ile ve ne kadar maddeye maruz kaldığımızla da çok ilgilidir. Ailesel nedenler ne yazık ki bizim elimizden gelen veya önlememiz mümkün olmayan nedenlerdir. Bu nedenle kanser riskini tamamen ortadan kaldırmamız mümkün değildir. Ancak bazı önlemler alarak riski düşürmemiz mümkündür.