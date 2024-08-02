Kapadokya’nın ilk rallisi 24-25 Ağustos’ta Nevşehir’de gerçekleşiyor.NEVŞEHİR (İGFA) - Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde ilk kez düzenlenecek olan Kapadokya Rallisi, 24-25 Ağustos tarihlerinde Nevşehir’de gerçekleştirilecek. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Başkent Turing Spor Kulübü ve Nevşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen bu özel organizasyon, Türkiye Ralli Şampiyonası'na aday olma niteliği taşıyor.

Toplam 61 kilometrelik toprak etaplardan oluşacak yarış, Kapadokya'nın doğal güzellikleriyle yarış heyecanını bir araya getiriyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: “Kapadokya’yı Tüm Dünyaya Tanıtacağız”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya Rallisi'nin bölgenin tanıtımı ve gençlerin spora teşviki açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Nevşehir olarak spora, gençlere ve bölgeye verdiğimiz değeri bu önemli organizasyonla bir kez daha gösteriyoruz. Kapadokya’yı tüm dünyaya tanıtmak Nevşehir motor sporlarının merkezi yapmak amacıyla büyük bir gayret içindeyiz” dedi.

Başkent Turing Spor Kulübü Başkanı Erdem Öksüz: “Kapadokya’nın İlk Rallisi İçin Hazırlıklar Sürüyor”

Başkent Turing Spor Kulübü Başkanı Erdem Öksüz ise, Kapadokya Rallisi'nin bölge için bir ilk olmasının yanı sıra, Kapadokya'nın motor sporlarının başkenti olma yolundaki hedeflerine önemli bir adım olduğunu belirtti. Öksüz, "Doğa harikası Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde, gençlere motor sporlarını sevdirecek bir organizasyon için hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Kapadokya Rallisi ile Tarihi ve Doğal Güzelliklerde Unutulmaz Bir Deneyim

Kapadokya Rallisi, bölgenin eşsiz tarihi ve doğal güzellikleri arasında, hem katılımcılara hem de izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Bu heyecan verici organizasyon, motor sporları tutkunlarını Kapadokya'nın büyüleyici dokusunda bir araya getirirken, bölgenin turizm potansiyelini de artıracak.