Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde 4’üncü katta bulunan dairenin penceresinden düşen 4 yaşındaki Kerem Göksu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

9 Ekim Çarşamba günü Kapaklı’nın İnönü Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’ndeki bir apartmanın 4. katındaki pencereden yere düşen 4 yaşındaki Kerem Göksu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Kerem Göksu, tüm müdahalelere rağmen tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetti. Kerem Göksu, Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Kapaklı Mezarlığı’na defnedildi.