Olay, Kapaklı ilçesi Yıldızkent Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 57 yaşındaki Fatih Tatlısöz, apartmanın yangın merdiveni bölümünde hareketsiz şekilde bulundu.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Fatih Tatlısöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Cumhuriyet savcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.