Bozbey, “O arkadaşımızın bir saat dahi bu kurumdan bedel almasını zûl kabul ediyorum. Biz tasarrufa yönlendiriyoruz. Telaş yapmakla daha çok kullanıma itiyorsunuz. Beni ne ilgilendirir onun siyasi düşüncesi, sıfatı. Beni ilgilendiren şey kuruma duyduğu aidiyet. Kuruma aidiyet duymayanın çoluğuna çocuğuna ekmeğinin hayrı olur mu? Yazıklar olsun ya. Biz seçilmiş insanlarız, bugün var yarın yokuz. Çoluk çocuğunuzu buradan geçindireceksiniz. En büyük haksızlığı arkadaşlarına, kuruma yaptı. Biz şeffafız diyoruz. Kimseyle derdimiz yok. Biz liyakata önem veriyoruz. Eğer bir kişi işini yapmıyorsa tanıdığım dahi olsa değiştiririz. Anlayışımız bu. Geçmiş dönemde görev yapar, önemli olan yapmış olduğu işi yapıyor mu yapmıyor mu ona bakarız. Mustafa Bozbey’i herkes tanır. Bizim farkımız herkese eşit davrandığımız durumdur. Bizim anlayışımız bu. Kimseyi ötekileştirmeyeceksin. İnsanı iki şekilde ayırt edeceksin. Birileri tartışılsın diye bir şey atıyor ortaya. Biz işimize bakıyoruz. Milletvekillerimiz burada sürekli beraberiz. Bozbey sana vermedim oyu ama keşke verseydim diyenleri de duydum. Biz Bursa’yı çağ atlatacağız. Ben BM’de 6 Ekim’de konuşmacıyım. Bursa’yı temsil edeceğiz. Bugüne kadar kaç kişi böyle temsiliyet yaptı. Hep beraber dimdik devam ediyoruz” diye konuştu.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN