Tekirdağ Kapaklı’da şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede narkotik madde alım satımı ve kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Salı günü Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, polis ekipleri şüphe üzerine durdukları K.C. isimli şahsın üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada siyah renk poşet ve şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı toplam 52.50 gram olan bonzai ele geçirildi.

Şüphelinin yanında bulunan G.M. isimli şahsa TCK-191 suçundan işlem yapılırken, K.C. isimli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.