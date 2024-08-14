Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’nde istihdam garantili mesleki eğitim kursları açılacak.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu, Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İŞKUR İl Müdürlüğü, KAPTİD ve TÜRSAP konsorsiyumunda yürütülmek üzere Turizmde Aranılan Eleman Mesleki Eğitim Kursları Projesi için çalıştay dı. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen çalıştaya Nevşehir Belediyesi’ni temsilen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hasan Hüseyin İyilikli katıldı.

Çalıştayda, proje paydaşları ile Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi arasında iş birliği yapılması ve söz konusu merkezde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarının açılması kararlaştırıldı. Söz konusu kurslar ile ilgili duyurular önümüzdeki günlerde www.nevsehir.bel.tr adresinden yapılacak.