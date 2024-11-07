Kartepe Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından KAR Arama Kurtarma ekibine teorik eğitim ardından 3 gün süren saha eğitimi de verildi.

Kartepe Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetlere karşı daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla KAR Arama Kurtarma ekibini kurdu. Ekip, afet anında koordineli bir şekilde hareket edebilmek için saha eğitimlerine devam ediyor ve Kartepe’nin afetlere hazırlıklı olmasına katkı sağlayacak teorik ve uygulamalı eğitimleri alıyor.

Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi, ekipler için 3 günlük kapsamlı bir saha eğitimi programına ev sahipliği yaptı. Bu eğitim, AFAD İl Müdürlüğü uzmanları Mustafa Serbest, Recep Örgen, Oğuzhan Çetin ve Can Batar tarafından verildi. Arama kurtarma operasyonlarında gerekli olan pratik becerilerini geliştirmelerini hedefleyen eğitimde gönüllüler 3 gün boyunca farklı deneyimler geliştirdi.

Bu eğitimler beton kırma, kesme ve kaldırma çalışmalarından, kirli ve temiz giriş tekniklerine, temel tahkimat uygulamalarından, kapalı alan çalışmalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ayrıca, temel arama teknikleri ve saha tatbikatları ile eğitimlerin pratiğe dökülmesi sağlanarak, ekiplerin gerçek durumlara hazır hale gelmeleri hedefleniyor.