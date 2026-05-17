Karabiga Belediyesi, yaz sezonu öncesinde sahil bölgelerinde hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, meclis üyeleri ve belediye ekipleriyle birlikte Palmiye Plajı ile Kadınlar Hamamı Plajı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek son durumu değerlendirdi.

Saha incelemeleri kapsamında bölgede faaliyet gösteren balıkçılar ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Elbi, hemşehrilerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Yaz sezonu öncesinde sahillerde yürütülen düzenleme, çevre iyileştirme ve konfor artırıcı çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi yaptığı açıklamada, 'Karabiga'mızı yaz sezonuna en güzel şekilde hazırlamak için sahadayız. İnşallah Palmiye ile Kadınlar Hamamı plajlarımızı birbirine bağlayarak tam sahil projemizi tamamlıyoruz. Temiz, geniş ve ışıklandırılmış bir plaj ile daha güzel bir kullanım sunacağız. Bu kapsamda Meclis üyelerimiz ve ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı yerinde takip etmek ve hemşehrilerimizin görüşlerini birebir dinlemek için sahadayız. Çünkü biz Karabiga'yı masa başında değil, halkımızla omuz omuza, istişareyle yönetiyoruz. Daha modern, daha konforlu ve daha güzel bir Karabiga için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Karabiga Belediyesi, yaz aylarında binlerce vatandaşın ve misafirin ağırlanacağı sahil bölgelerinde hazırlıklarını planlı ve programlı şekilde tamamlıyor.