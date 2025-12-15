Örnek No:55*

T.C. KARACABEY İCRA DAİRESİ

2024/1009 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1009 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.12/12/2025

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, MECİDİYE Mahalle/Köy, 314 Ada, 64 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm , 692,09 m² alanlı, Arsa vasfında tapuya kayıtlı ana taşınmazın B Blok, 3.Kat+Çatı Piyesinde bulunan ,24/298 Arsa Paylı, 7 Nolu, Dubleks Meskenin, tamamı borçlu adına tapuya kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde alacaklı bankanın ipotek şerhi bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım ve çevresel özellikleri: Taşınmaza ulaşım, İstiklal Ortaokulundan kuzeybatı yönde Üç Kuyular Caddesi üzerinde yaklaşık 30 m ilerlenerek sağda 105 Nolu Sokak köşesinde düzgün olmayan geometrik yapıdaki 314 Ada, 64 nolu parsele düz arazide ulaşılır. 105 Nolu Sokakta doğu yönde yaklaşık 20 m ilerlenerek B blok girişine ulaşılır.Etrafında 2-4 katlı zemin katı mesken olarak kullanılan betonarme binalar bulunmaktadır. Bölge genelinde düşük gelir seviyesine sahip kişiler ikamet etmekte olup İstiklal Ortaokulunun 40 m kuzeydoğusunda konumlanmaktadır Mevcut Durumu: Değerleme konusu 314 Ada, 64 parsel tapu kütüğünde her ne kadar Arsa olarak işli olsa da mahalinde ;bir zemin,3 normal kat ve çatı piyesli olarak inşaa edilmiş A ve B Bloklu betonarme tarzda inşaa edilmiş bina bulunmaktadır. Bina giriş kapısı demir doğramadan imal edilmiş olup merdiven korkulukları alüminyum doğramadan imal edilmiştir. Merdivenleri mermer kaplı olup bina dış cephesi dekoratif strafor uygulaması ile kaplı ,üzeri dış cephe boyası ile boyalıdır. Zemin ve normal katta birer mesken bulunmakta olup daire giriş kapıları çelik kapı dır. Binada doğalgazlı ısınma sistemi bulunup asansör faal olarak çalışmaktadır. Karacabey Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü?nde yapılan incelemede dosyassında; -12.10.2022 Tarih 138 Nolu Yapı Kullanma İzin Belgesi almış olduğu buna göre 218,00 m2 alana sahip olduğu; -02.10.2020 tarih 270 Nolu Yapı ruhsatı almış olduğu buna göre binanın 4 yıllık olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Mecidiye Mah. 314 Ada 64 Parsel B Blok Üçüncü + Çatı Piyesi 7 Nolu Bb Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 692,09 m2

Arsa Payı : 24/298

İmar Durumu :Karacabey Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünün e-imar uygulamasında, Mecidiye Mahallesi, 314 Ada, 64 no.lu parsel 1/1000 ölçekli Karacabey Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam, 4 kat, Konut alanında kalmaktadır şeklinde belirtilmiştir.

Kıymeti : 2.834.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 13:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.