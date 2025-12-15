Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk etti.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson Alvarez, Fred, Asensio, Kerem, Talisca, Duran
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut
Maçtan Önemli Dakikalar
28. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Anderson Talisca geldi. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.
30. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Alvares'te kaldı. Bu futbolcunun pasında defanstan seken meşin yuvarlağa Mert Müldür sert vurdu, Calusic'in ayağına çarpan top, kaleci Bahadır kontrpiyede bırakarak filelerle buluştu: 2-0.
37. dakikada fark 3'e çıktı. Asensio'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Anderson Talisca, uzaktan sert bir plaseyle meşin yuvarlağı kaleci Bahadır'ın sağından ağlarla buluşturdu: 3-0.
Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
87. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuz bekletmeden ortasını açtı fakat kaleci Bahadır topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Marco Asensio düzgün bir vuruşla topu boş ağlara gönderdi ve skor 4-0'a geldi.
Fenerbahçe 4-0 Konyaspor