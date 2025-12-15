Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nun 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed Emin K.'yi yakasından tutup yere savuran Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Ç., vekaleten okul müdürlüğü görevinden alınıp İnegöl Kaymakamı Eren Arslan tarafından da görevden uzaklaştırıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; Bugün yerel ve ulusal basında yer alan talihsiz olay nedeniyle, ilgili okulda görev yapan okul müdür vekili görevden alınmış; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri doğrultusunda Kaymakamlık Makamınca görevden uzaklaştırılmıştır. Konuya ilişkin olarak İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle ve yakından takip edilmektedir. Soruşturmanın seyri ve sonucu hakkında kamuoyu, gelişmeler doğrultusunda bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.".

SAVCILIĞA İFADE VERDİ

Şüpheli okul müdürü Mustafa Ç., Cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadesi alınan Mustafa Ç.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

