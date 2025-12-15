Türkiye genelinde giderek artan ekonomik sıkıntılar, önemli üretim ve ticaret merkezlerinden Bursa’yı da etkiledi. Kentte çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 8 şirket hakkında aynı gün iflas kararı verilirken, mahkemeler konkordato başvurularını reddetti ve iflas süreçlerinin basit tasfiye usulüyle yürütülmesine hükmetti.

YUVAM İPLİK SANAYİ

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Yuvam İplik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato talebi reddedildi. Şirketin borca batık olduğu tespit edilerek iflasına karar verildi. İflasın gecikmeksizin Bursa İflas Müdürlüğü’ne bildirildiği, konkordato komiserinin görevine son verildiği ve daha önce verilen tüm tedbirlerin kaldırıldığı açıklandı.

APAN KATMAN / ÇAPAN METAL

Çapan Katman adıyla faaliyet gösteren ve Çapan Metal olarak da bilinen firma hakkında açılan konkordato talebi reddedildi. Mahkeme, şirketin iflasına hükmetti. İflas tasfiyesinin basit tasfiye şeklinde yürütülmesine karar verilirken, iflas sürecinin Bursa İflas Müdürlüğü’ne bildirildiği duyuruldu.

TOMOMAR SAĞLIK HİZMETLERİ

Tomomar Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato başvurusu kabul edilmedi. Şirketin iflasına karar verilirken, davacı Mustafa Erdem Ceylan hakkında tacir sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle iflas kararı verilmesine yer olmadığı belirtildi. Tomomar için basit tasfiye süreci başlatıldı.

ALSEKO MAKİNA VE ALSEKO METAL

Aynı gruba bağlı Alseko Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Alseko Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında yapılan konkordato başvuruları reddedildi. Her iki şirketin de borca batık olduğu tespit edilerek ayrı ayrı iflaslarına karar verildi. Mahkeme, iki şirket için de basit tasfiye usulünün uygulanmasını kararlaştırdı.

ATABEY MEKANİK, EREN İKLİMLENDİRME VE REMZİ ERYILMAZ

Atabey Mekanik İklimlendirme İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. ile Eren İklimlendirme Isı Sistemleri İnşaat Taahhüt Mühendislik Yapı Malzemeleri Elektrik Enerji İmalat Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş. hakkında açılan konkordato talepleri reddedildi. Mahkeme, her iki şirketin yanı sıra Remzi Eryılmaz adına kayıtlı şirket için de iflas kararı verdi. Adem Eryılmaz yönünden ise iflas şartlarının oluşmadığına hükmedildi. Üç şirket için de basit tasfiye sürecinin uygulanacağı bildirildi.

Aynı gün içinde verilen bu kararlarla birlikte Bursa’da toplam 8 şirket resmen iflas etmiş oldu. Kararlar, ekonomik daralmanın sanayi ve ticaret üzerindeki baskısının giderek arttığını bir kez daha ortaya koydu.