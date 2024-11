ORMAN KANUNUN 17/2 MADDESİ GEREĞİ EL KONULAN TAŞINIRLAR SATILACAKTIR.

KARACABEY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Orman Kanunun 17/2 maddesi gereği el konulan taşınırların satılması İşi 23 adet (20 Parti) taşınırın belirlenen muhammen bedel üzerinden satılması İşi İhalesi 2886 Sayıl Kanunun 35-c Maddesi Gereği Açık Teklif (Arttırma) Usulü İle Yapılacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İdarenin

Adresi :Canbalı Mah. Bursa Cad. No :200 Karacabey/Bursa​ Telefon ve faks numarası :0 224 676 10 97 Elektronik Posta Adresi : İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://bursaobm.ogm.gov.tr/

İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı, yapılacağı yer : Karacabey Orman İşletme Şefliği 231-232 Nolu Bölme Sınırlarında Yer Alan (Şahinköy 856/1 parsel, Kıranlar 1514/1 parsel) Orman Kanunun 17/2 maddesi gereği el konulan taşınırların satılması işinin 2886 Sayılı Kanunun 35-c Maddesi Gereği Açık Teklif (Artırma) Usulü İle İhalesi

b)Muhammen bedeller

c) Teminat miktarları



Sıra No Parti No Bina/Tesis Harf/İşaret/No Tarifi Adet Muhammen Bedel Teminat Miktarı %6 1 1 Konteyner 1 Kullanılabilir durumda 1 65,000.00 3,900 2 2 Konteyner 2 Kullanılabilir durumda iki girişli 1 65,000.00 3,900 3 3 Konteyner 3 Kullanılabilir durumda iki girişli 1 65,000.00 3,900 4 4 Konteyner 4 Tek tarafı açık iki odalı 1 65,000.00 3,900 5 5 Konteyner 5 Tek tarafı açık iki odalı 1 65,000.00 3,900 6 6 Konteyner 6 Kullanılabilir durumda 1 65,000.00 3,900 7 7 Konteyner 7 Kullanılabilir durumda İki odalı 8 ile altlı üstlü 1 130,000.00 7,800 8 Konteyner 8 Kullanılabilir durumda 7ile altlı üstlü 1 9 8 Konteyner 9 Kullanılabilir durumda 1 65,000.00 3,900 10 9 Konteyner 10 Kullanılabilir durumda 1 65,000.00 3,900 11 10 Konteyner 11 Kullanılabilir durumda İki girişli 1 65,000.00 3,900 12 11 Konteyner 12-a Tek tarafı açık Wc li 1 130,000.00 7,800 13 Konteyner 12-b Tek tarafı açık 1 14 12 Konteyner 13 Kullanılabilir durumda 1 65,000.00 3,900 15 13 Konteyner 15 Kullanılabilir durumda 1 65,000.00 3,900 16 14 Konteyner 16 Kullanılabilir durumda 1 65,000.00 3,900 17 15 Konteyner 17 Kullanılabilir durumda 1 65,000.00 3,900 18 16 Konteyner 18 Kullanılabilir durumda 1 65,000.00 3,900 19 17 Şantiye trafo ve elektrik direği V 2/B yapı grubunda, betonarme temel üzerine, monte edilmiş olan trafo ve elektrik direği 1 78,000.00 4,680 20 18 Asfalt plenti trafosu K1 2/B yapı grubunda, betonarme temel üzerine monte edilmiş olan asfalt üretim plenti trafosu 687,000.00 41,220 21 19 Kantar B 1/B yapı grubunda, betonarme temeller üzerine, kantar 1 54,583.80 3,276 22 Kantar binası B1 1/B yapı grubunda, çelik taşıyıcı konstrüksiyon üzeri monte edilmiş olan kantar binası (konteyner) 1 23 20 Keyn (Hareketli) Vinç Üretim Atölyesi Tavana Monteli (2 Adet birlikte) 2 390,000.00 23,400 Genel Toplam 2,379,583.80 142,776.00

d) İşe başlama tarihi : Üzerine ihale kalan istekli ihale karar tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde satışı yaptıracaktır. Satışlar peşin olup vade uygulanmayacaktır.

e) İşin süresi: Satış tarihinden itibaren 20 (yirmi) takvim günü içinde mallar kaldırılacaktır.

İhalenin;

a) Yapılacağı yer: Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda

b) Tarihi ve saati: 19/11/2024 Salı Günü Saat: 14:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belge, telefon, faks varsa elektronik posta adreslerini bildirir belge.

4.1.2. Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası bulunan belge

4.1.3. Tüzel kişiler için vergi kimlik numarasını bildirir belge

4.1.4. Vergi Dairesinden alınan vergi mükellefi olduğuna dair belge, ihale ilan tarihinden sonra alınmış Vergi Dairesine ve SGK’ ya borcunun bulunmadığına dair belgeleri,

4.1.5. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından ilgili meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.6. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan ve ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.7. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olunan belgeler; binaların yıkım işleri ile ilgili izin, ruhsat ve diğer belgeler İstekli tarafından alınacaktır.

4.1.8. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.9. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.10. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgililerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekaleten katılacak ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekalet edeceklerin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekmektedir.

5. İhale her parti için muhammen bedel üzerinden en yüksek teklifi veren isteklide bırakılacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dökümanı mesai saatleri içinde Karacabey Orman İşletme Müdürlüğünde ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesinde Duyurular bölümünde görülebilir ve 1.000,00 (Bin)TL karşılığı Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü’nden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Karacabey Şb. TR82 0001 0000 6291 5854 5050 01 Nolu hesaba (Vergi No Karacabey vergi dairesi 5060811995) TCK no vergi no belirtilerek yatıracaklardır.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satın almayan istekliler ihaleye teklif veremez.

8.Tekliflerin Sunulma Şekli

8.1. İhale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

8.2. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

9. İsteklilerin yukarıda belirtilen muhammen bedeller üzerinden %6 oranında ki teminatları her bir parti için nakit veya süresiz limit dahilinde teminat mektubu olarak sunmaları zorunludur. Teminat, mektup ya da nakit olarak verilecekse hangi partiler için verilmiş olduğu açıklama kısımlarında açıkça belirtilmelidir.

10. Diğer hususlar:

11.1.. İhale kapsamında satışı yapılan 17,18 ve 19 partilerde yer alan yapıların yere sabitlenmesi amacıyla betonarme temelleri olması nedeniyle, yapılar kaldırıldıktan sonra temel yapılarının sahadan uzaklaştırılması satın alanın sorumluluğunda olacaktır ve zorunludur.

11.2. İlanda yer almayan hususlar için idari ve teknik şartnamede belirtilen hükümler geçerlidir.

11.3. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.