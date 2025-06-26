Kaza saat 22.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Yurt sokakta meydana geldi. Sokakta seyreden sürücü Muhammed D.(18) yönetimindeki 16 BJB 684 plakalı motosiklet ile sürücü Şaban Y.(47) yönetimindeki 16 BOE 532 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 BOE 532 plakalı motosikletteki yolcu Erdem Y.(15) ile diğer motosikletteki yolcu Hamza B.(18) yaralandı. Sürücü Şaban Y.'nin sağ el işaret parmağının bir kısmı da koptu. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.