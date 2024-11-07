Seyirtepesi Konaklamasız Orman Parkı İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi İşi
Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü’nden
Müdürlüğümüz, Yeniköy Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 19,21 No.lu bölme içerisinde kalan Seyirtepesi Konaklamasız Orman Parkı işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca Açık İhale (kapalı Teklif Usulü) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
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- İDARENİN :
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|a) Adresi
|: Canbalı Mah.Bandırma Caddesi No:200
Karacabey/BURSA
|b) Telefon ve faks numarası
|: 0 224 676 10 97
|c) Elektronik posta adresi
|: [email protected]
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- İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:
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Niteliği
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İli
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İlçesi
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Köyü
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Mevkii
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Yüzölçümü
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Muhdesatı
|İşletme Hakkı Kira
Süresi
|Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki yer)
|Bursa
|Karacabey
|Bayramdere/Yeniköy
|Seyirtepesi
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3,55
Ha.
|Tesisli veya Tesissiz
|20 yıl sonra sona erer.
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- İHALE KONUSU İŞİN :
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|a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki)
|: 1 Adet Seyirtepesi Konaklamasız Orman Parkında yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek 8’inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.
|a) Tahmin edilen yıllık
işletme hakkı kira bedeli
|: 190.000,00 TL
|b) Geçici teminat miktarı
|: 19.000,00 TL (Tahmin edilen bedelin % 10’u )
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- İHALENİN :
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|a) Yapılacağı yer
|: Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası
|b) Tarih ve saati
|: 18.11.2024- 11:00
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- İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK
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KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER :
|5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri
kapsamında sunmaları gerekir.
|5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde
ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
|5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
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|5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi
borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç ),
|5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, ( Kamu
kurumlarından istenmeyecek).
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|5.1.9. Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış
bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,
|5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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|5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek
zorundadır.
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- İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):
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|İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 250,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Karacabey Orman İşletme Müdürlüğünün veznesine ya da Ziraat Bankası Karacabey Şubesi’ndeki IBAN TR820001000062915854505001 numaralı hesabına yatıracaklardır.
|7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ :
|7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
|7.2. Teklifler, 18.11.2024 Salı. günü saat 11:00 e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
|7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
|7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
#ilangovtr Basın No ILN02113998