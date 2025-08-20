Türk edebiyatının usta kalemi Sait Faik Abasıyanık’ın ölümsüz eserlerinden "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" adlı tiyatro oyunu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ev sahipliğinde Bursalı sanatseverlerle buluştu.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Erkan Can’ın yönetmenliğinde, sevilen oyuncu Bilal Çatalçekiç’in güçlü performansıyla sahneye taşınan oyun, ilk gün Gemlik Zeytindalı Meydanı, ikinci gün ise Hüdavendigar Kent Parkı’nda sanatseverlerle buluştu. Kendine özgün karavan sahnesiyle tiyatroya farklı bir bakış açısı getiren oyun, özellikle genç izleyicilerin ilgi odağı oldu. Her iki oyunun ardından seyirciler yönetmen Erkan Can ile söyleşide bir araya gelerek, hem tiyatroya hem de Sait Faik’in eserine dair sohbet etme imkânı buldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen açık hava buluşmaları yaz akşamlarına edebiyat ve tiyatro esintisi katarken, katılımcılar Başkan Mustafa Bozbey ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.