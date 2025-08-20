İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'deki bir sitede yaşayan Ramazan K., evine getirdiği küçükbaş ve kanatlı hayvanları kurban ederek, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, Ramazan K. çektiği videoda şaman olduğunu ve şifa dağıttığını öne sürdü. Tepkiler sonucu şahsın evine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Ramazan K. gözaltına alınırken, evde bulunan başları kesik küçükbaş ve kanatlı hayvanlar bulundu.

Şahıs sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK