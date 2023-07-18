Son yıllarda alternatif turizm seçenekleriyle tatilcilerin gözdesi haline gelen Karacabey, şimdi de Mavi Bayrak ile gururlandı. Karacabey’in Kurşunlu Halk Plajı’na kazandırılan Mavi Bayrak, ilçede büyük bir mutluluk yaşattı.

Tek parça olarak 14 kilometre, toplamda ise 22 kilometre ile Türkiye’nin en uzun plajına sahip olan ve son yıllardaki alternatif turizm odaklı hamleleriyle tatilcilerin gözdesi haline gelen Karacabey’de, şimdi de ‘Mavi Bayrak’ sevinci yaşanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Karacabey’in Kurşunlu Halk Plajı’na kazandırılan Mavi Bayrak, ilçede büyük bir mutluluk yaşattı.

Su kalitesinden temizlik ve can güvenliğine, engelli erişim imkanlarından soyunma kabinleri ve duşlara kadar 33 farklı kriterin yerine getirilmesi ile almaya hak kazanılan Mavi Bayrak, Karacabey Kurşunlu Halk Plajı’nda törenle göndere çekildi.

Mavi bayrak ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, “Güzellikler şehri Karacabey’imizin tatil bölgesinde, turizmin canlanmasına yönelik son adım Kurşunlu plajımıza verilen Mavi Bayrak oldu. Tabii bu bölgemiz için önemli. Burada uçsuz bucaksız Ihlamur Ormanları ile dünyada eşine az rastlanılan bataklık ekosistem olarak da bilinen Longoz Ormanı ile Dalyan Gölü ile 22 km toplam uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun kumsalı unvanı ile ön plana çıkan Yeniköy - Malkara ve Kurşunlu sahillerimiz, Mavi Bayrak ile daha da ivme kazanacaktır. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle bu unvanın sembolü olan bayrağımızı da Kurşunlu plajımızda dalgalandırmaya başladık. Bizler, yaptığımız çalışmalar neticesinde tatil bölgemizde sezonun hem vatandaşlarımız hem de esnafımız için uzatılmasını sağladık. Geçmişte haziran, temmuz ve ağustos aylarını içine alan bir sezondan bahsederken, günümüzde mart ayı itibariyle başlayan bölge, eylül sonuna kadar yoğunluğunu korumakta. Ve bu yıl, sezon boyunca toplamda 100 bini aşkın bir ziyaretçiyi bölgede ağırlamış olacağımızı öngörüyoruz. Bu vesileyle, Karacabey’in olduğu gibi Marmara Bölgesi’nin parlayan yıldızı olan sahil hattımız için bu yeni gelişmeyi büyük mutlulukla karşıladık. Ben bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a ve TÜRÇEV Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari’ye, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Karacabey’imize hayırlı olsun” diye konuştu.