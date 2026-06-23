Gram altın alışta 6 bin 171 lira, satışta ise 6 bin 255 lira seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 641 lira, satış fiyatı 5 bin 904 lira olarak kaydedildi. 14 ayar altında ise alış 3 bin 383 lira, satış 4 bin 553 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın alışta 10 bin 127 lira, satışta 10 bin 232 lira olurken, eski çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 201 lira olarak listelendi.

Yarım altın satışta 20 bin 420 lira, tam altın ise 40 bin 772 lira seviyesinde işlem görüyor.