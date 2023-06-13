T.C.

KARACABEY(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, ULUABAT Mahalle/Köy, Aktaş Mevkii, 122 Parsel sayılı Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi-tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 1-2 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri sürülü boş durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday-Mısır-Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta olup taban su seviyesini yüzeye yakın oluşu ile bölgede açılan yer altı kuyularından motopomp vasıtasıyla sulama imkânına sahip olması ve taşınmaz yanında sulama kanaletinin bulunması nedeninden dolayı taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Bursa İli Karacabey İlçesi Uluabat Mah.Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 8.982 m2

İmar Durumu : Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre Bursa 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parselin Kırsal Yerleşme Alanı sınırları içinde kalmaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi vardır. Taşınmazın etrafın da meskûn olmamakla beraber, Sütaş A.Ş. ‘ye yaklaşık 450m, Balıkesir-Bursa karayoluna yaklaşık 150m, Uluabat mahallesine yaklaşık 250 m, Karacabey İlçe Merkezine yaklaşık 5,5 km uzaklıkta kalmaktadır. Parsel yerleşim alanı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.077.840,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 13:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.