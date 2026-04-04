Bursa’da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlanırken, Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalmasının ardından adliye önünde açıklama yapan Seden Bozbey, sürece dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"ŞAFAK OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDIK"

Seden Bozbey, gözaltı sürecine değinerek, "Desteğiniz için, beklediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte yanımızda olduğunuz için... Salı sabaha karşı yine bir şafak operasyonuyla evlerimize baskın düzenlendi ve biz gözaltına alındık. Bu sabah itibariyle biz tahliye olduk. Ancak sevgili eşim Mustafa Bozbey tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gitti. Ama başkanımızı hepiniz tanıyorsunuz. O hala çok dirayetli. Sapasağlam ayakta. Çünkü bizim alnımız ak, başımız dik. Verilemeyecek hiçbir cevabımız yok. İftiralara karşı her türlü cevabı misliyle verdik. Bundan sonra hep beraber mücadele edeceğiz. Yan yana, omuz omuza. Bozbey için, Bursa için" sözleriyle açıklamasını tamamladı." dedi