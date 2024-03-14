Karaciğer Yağlanması Nedir?

Karaciğer yağlanması çok sık karşılaşılan bir sağlık durumudur. Karaciğer hücrelerinde anormal bir şekilde yağ birikmesi sonucunda ortaya çıkar. Eğer bu yağlanma kontrolsüz bir şekilde artmaya devam ederse karaciğerde iltihaplanmalar meydana gelir. Bunun sonucunda nekroz ortaya çıkar. İlerleyen vakalarda karaciğer kanseri ve siroz gibi ciddi karaciğer hastalıklarına yol açabilir.

Karaciğer yağlanması sinsi bir şekilde gelişir. Genellikle belirli bir seviyeye ulaşana kadar belirtileri ortaya çıkmaz. Hatta pek çok karaciğer yağlanması tesadüf eseri ultrasonografik incelemeler esnasında ortaya çıkmaktadır. Eğer erken evrede tespit edilmezse hem karaciğer hastalıklarına hem de farklı hastalıklara yol açabilir. Oldukça tehlikeli bir hastalık olduğu için tespit edildiği andan itibaren tedaviye başlanmalı ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Karaciğer Yağlanması Belirtileri

Yukarıda belirttiğiniz üzere karaciğer yağlanması erken evredeyse genellikle belirtileri görülmez. Dolayısıyla hastaların günlük yaşantılarında bir değişim görülmez. Hastalığın ilerlemesiyle yağ oranı arttıkça karnın sağ üst tarafında baskı ve doluluk hissedebilir. Çünkü, karaciğer yağlandığından dolayı hacim kazanır ve çevresindeki doku ve kemiklere baskı uygular.

Eğer karaciğer yağlanması fazlaysa karaciğer ciddi oranda büyüyecek ve kaburgalara baskı yapacaktır. Bunun sonucunda doktorun fiziksel muayene yapmasıyla bile karaciğer yağlanması ortaya çıkabilir. Genel olarak karaciğer yağlanması belirtileri şunlardır:

İştahsızlık

Çabuk yorulma

Karın ve göğüs blgesinde ağrı

Halsizlik

Mide bulantısı

Kusma

Sarılık

Nadir de olsa karaciğer yağlanması sonucunda ciltte de bazı belirtiler görülebilir. Genellikle yağlanmadan kaynaklı karaciğer hastalarında görülen bu belirtiler kaşınma, kızarıklık, pullanma olarak ortaya çıkar. Bu belirtileri yaşayan kişilerin doktora başvurması gerekir.

Karaciğer Yağlanmasının Tedavisi

Karaciğer yağlanmasının başlangıç evrelerinde olan kişilerde eğer obezite veya aşırı kilo durumu görülüyorsa doğrudan diyetisyene yönlendirilir. Bununla beraber düzenli olarak egzersiz uygulanmalıdır. Eğer kişide diyabet hastalığı da bulunuyorsa diyabet ilaçları veya insülin ile şeker düzenleri sağlanmalıdır. Basit karaciğer yağlanması yaşayan hastaların tedavileri sonucunda başarılı sonuç alınma ihtimali oldukça yüksektir.

Eğer daha ciddi bir karaciğer yağlanması görülüyorsa daha detaylı bir araştırma yapılmalıdır. fibrozis ve siroz geçirmiş karaciğerlerde yağlanmanın normale dönmesi seneler sürebilir. Doktor tarafından uygulanacak tedavinin yanı sıra, kan şekeri kontrolü, diyet ve spor da yapılmalıdır. Bununla beraber karaciğer yağlanması yaşayan her bireyin sigara ve alkol kullanımından uzak durması gerekir.

Karaciğer vücudun en önemli organlarından bir tanesi olmasıyla beraber, hayat kalitesini ve yaşam süresini belirlemekte rol oynar. Rutin olarak yapılacak olan kan testleri sayesinde karaciğer sağlığınız hakkında bilgi alabilir ve böylece erken evrelerde müdahale edebilirsiniz. Eğer karaciğer yağlanması yaşıyorsanız muhakkak doktorunuzun belirlediği tedavi yöntemine birebir olarak uymanız gerekmektedir.