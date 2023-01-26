21 Ocak Cumartesi günü Burgaz sahasında oynanması gereken Mudanyaspor – Karadeniz Güvenspor maçı güvenlik sebebiyle ertelenmişti.

Önceki gün saat 15.00’da Bağlarbaşı sahasında oynanan maçı temsilcimiz Karadeniz Güvenspor Akmet Akdemir’in attığı golle 1-0 kazanmayı bildi.

Bir maç eksiği 31 puanla 3. Sırada yer alan temsilcimiz erteleme maçını kazanarak puanını 34’e yükselterek tekrar zirvedeki yerine oturdu.

Maç hakkında konuşan Karadeniz Güvenspor başkanı Abdül Ergün, “Psikolojisi zor bir maçtı. Güvenlik sebebiyle ertelenmiş rakiplerimiz kazanmış ve puan durumunda maç eksiğiyle 3. Sırada düşmüştük. Tüm bu zor durumda oyuncularımız teknik kadromuz inanarak sahaya çıktılar ve aslanlar gibi mücadele ederek 3 puanı alarak liderlik koltuğuna tekrar geri oturduk. Grubumuzda her takım iddialı ilk 7 takımın zirve hayali ve play off hayali var. Zor bir grubumuz var ve hedefimize ulaşmak için rakiplerimizi yenmek zorundayız. Bu konuda teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyoruz” dedi.