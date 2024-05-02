Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi iş birliğiyle düzenlenen 3. Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Hamiyet Bir Peyk Müzikali” sahnesiyle başladı. Açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Marmara Tiyatro Kooperatifi Başkanı Necati Arpacık katıldı. Tayyare Kültür Merkezi, Ekim Sanat Sahnesi ve Kafa Sanat Sahnesi’nde 2-8 Mayıs tarihleri arasında devam edecek festivale; birçok fabrikanın tiyatro ekipleri katılacak. Bursalı tiyatroseverler, fabrikalarda tezgâh başında çalışan işçilerin aynı zamanda sahne ışıkları altında nasıl usta birer sanatçıya dönüştüğüne tanıklık edecek.



“Emekçilerimiz, kentimizin çelik dişlileridir”

Festivalin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayarak söze başladı. Başkan Bozbey, “Fabrikalarda, tarlalarda, atölyelerde, inşaatlarda, kısacası yaşamın her alanında özveriyle çalışan emekçilerimiz, kentimizin çelik dişlileridir. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de çalışmanın ve emeğin önemine işaret etmek için “Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak.” demiştir. Kültür ve sanat; bir toplumun gelişmişlik düzeyine işaret eder, bu sebeple asla ihmal edilmemesi gereken bir alandır. Bugün de işçi kenti Bursa’mızda, bizlere sanatın herkes için olduğunu gösteren bu anlamlı etkinlikte hep beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu. 8 Mayıs’a kadar devam edecek olan festivalde, işçilerin birbirinden güzel oyunları sahneye taşıyacağını ifade eden Başkan Bozbey, “Bizleri gülümsetecek her bir sanatçımıza, tiyatro grubumuza, fabrikamıza ve iş birliği için Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi’ne gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Gösteri bitiminde, izleyicilerden büyük alkış toplayan “Hamiyet Bir Peyk Müzikali” oyuncularına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi.