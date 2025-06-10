Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yer alan Zinav Gölü ve Kanyonu, doğa tutkunlarını cezbediyor.Nurhan İÇMEZ /TOKAT (İGFA) - Karadeniz'in iç kesimlerinde saklı kalan doğa harikası Zinav Gölü ve Kanyonu, berrak gölü, etkileyici kanyon manzarası ve çevresini saran orman dokusuyla Türkiye'nin yeni doğa turizmi merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü Köyü yakınlarında yer alan bu bölge, doğa yürüyüşlerinden kampçılığa, fotoğrafçılıktan kuş gözlemine kadar birçok aktivite için büyük bir potansiyel barındırıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İÇİN ALTYAPI YATIRIMLARI BAŞLIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin öncülüğünde, bölgenin doğal yapısını bozmadan turizme kazandırılması hedefleniyor. Alanda yapılması planlanan projeler arasında doğa dostu yürüyüş yolları, seyir terasları, çevreye duyarlı kamp alanları ve bilgilendirme merkezleri yer alıyor. Böylece hem yerli hem yabancı turistler için konforlu ve bilinçli bir gezi ortamı oluşturulması amaçlanıyor.

"ZİNAV GÖLÜ, TOKAT’IN GURURU OLACAK"

Bölgedeki incelemeler sırasında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, doğa turizminin Tokat’a sağlayacağı katkılara dikkat çekti. Aldemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Zinav Gölü ve Kanyonu, Tokat’ımızın ve Reşadiye’mizin göz kamaştıran bir hazinesi. Burası sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda Tokat’ın turizmde parlayan yıldızı olmaya aday bir cevher. Bu güzelliği tanıtmak, korumak ve sürdürülebilir turizmle gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz.”

“Zinav Gölü, Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyadan doğa severler için bir çekim merkezi olacak. Seyir terasları, kamp alanları ve yürüyüş yollarıyla bu alanı hem koruyacağız hem de tanıtacağız. Hep birlikte bu doğa harikasını dünyaya açacağız.”

Aldemir’in bu vurguları, bölgeye yapılacak yatırımların sadece turizm değil, aynı zamanda çevresel bilinç açısından da önemli bir rol oynayacağının göstergesi.

ZİNAV GÖLÜ’NE ULAŞIM KOLAYLIĞI

Zinav Gölü, Tokat şehir merkezine yaklaşık 120 kilometre, Reşadiye ilçe merkezine ise 17 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yolüstü (Meğedün) Köyü’ne ise yalnızca 3 kilometre mesafede yer alan göl, özel araçla kolayca ulaşılabilir konumda. Bölgeye ulaşan yollar boyunca Karadenizin eşsiz manzaraları eşlik ediyor.

EKOTURİZM VE DOĞAYA DÖNÜŞÜN SEMBOLÜ OLABİLİR

Pandemi sonrası artan doğa turizmi eğilimleri, Tokat gibi iç bölgelerdeki doğa alanlarını cazip hale getirmiş durumda. Zinav Gölü ve Kanyonu, kalabalıktan uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler için ideal bir adres. Özellikle karavan tutkunları, doğa fotoğrafçıları ve trekking meraklıları için yepyeni bir rota sunuyor.