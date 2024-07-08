Geçtiğimiz yıllarda kuruyan Gemlik’in Feyziye Mahallesi’ndeki Karagöl, yapılan geleneksel yöntemler ve köylülerin çabasıyla hayat buldu. Önceki yıllarda kuruyan gölde artık nilüfer çiçekleri açarken, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren göl ve çevresini turizme kazandırmak için çalışmalara en yakın zamanda başlayacaklarını ifade etti.

Karagöl’de açan nilüfer çiçekleri kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar gölün son halini telefonları ve kameralarıyla kaydetti. Feyziye Mahalle Muhtarı Mehmet Kayan, gölün daha önce kurumak üzere olduğunu ve eski yöneticilerin sayesinde biraz daha canlandığını belirtti. Göl ve çevresinin biraz daha bakım istediğine dikkat çeken Muhtar Kayan, “Burası bizim mesire alanımız. Düzenlenirse çok daha güzel bir hal alacak” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise, Karagöl’ü iyileştirmek için müdahale edildiğini, fakat suyunun çekildiğini vurgulayarak, “Bu sene gölün içerisinde nilüfer çiçeklerinin açtığını görüyoruz. Biz burada bir karavan park alanı ve bungalov evler oluşturmak istiyoruz. Temmuzun bu sıcağında o kadar serin ve o kadar temiz bir havası var. Burası çok önemli bir değer. Değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Feyziye Mahallesi gerekli yatırımı yapacağız” diye konuştu.