Belediye spor salonunda gerçekleştirilen kongreye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, İYİ Parti İlçe Başkanı Recep Bayrak, AK Partili bazı yöneticiler, bazı mahalle muhtarları, oda, dernek ve kooperatif başkanları Bursa ve İnegöl ilçe teşkilat üyeleri katıldı. Kongrede mevcut başkan Hasan Eroğlu, görevi Ahmet Yıldız'a devretti.

İstiklal Marşının ardından konuşma yapan SP İnegöl İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, "Değerli milli görüşçüler bugün İnegölümüzün bu büyük salonunda saadet partimizin 9. Olağan kurulu vesilesi ile bir araya geldik. Bu kongremizin öncelikle İnegölümüze, Bursamıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sözlerimin başında 8. Çalışma dönemi içerisinde ebediyete uğurladığımız teşkilatımız mensuplarımıza almayı bir borç biliyorum. Değerli misafirler İnegöl özel bir şehirdir ve hepimizin şehridir. İnegöl manen madden ülkemizin en önemli şehirlerinden bir tanesidir. İnegöl bir sanayi şehridir, İnegöl bir tarım şehridir, İnegöl özellikle bir mobilya şehridir ve mobilyanın başkentidir. İnegöl binlerce esnafımızın yuvasıdır. İnegöl ülkemizdeki bütün geleneklerin ve kültürleri bünyesinde taşıyan eşsiz bir mekandır.İnegöl yeşilin bir çok tonu ile insanımızı ferahlatan doğa harikası bir merkezdir.

Özetle tanımladığım bu şehrin üzerinde hepimizin hakkı var. Acil önlemler alınmadı taktirde her geçen gün yaşam kalitesinin düşeceği bir dönem içerisinde olacağımız kanaatindeyim. Elbette şehrin sorunları ile ilgili konularla vaktinizi almayacağım. Ancak sorumluluğumuz gereği yaşadığımız tecrübelerden yola çıkarak başta siyasi yöneticilerimiz olmak üzere gerek sanayi kuruluşlarımız, gerek mesleki odalar ve tüm sivil kuruluşlarımızın başkan ve yöneticilerimize problem çözümünde temel faktörleri beş maddeyle açıklamak istiyorum. 1. Olarak hiç kimse kendi kariyer ve menfaatlerini bu şehrin ve halkın menfaatleri üzerinde görmemeli. 2. Yine hiç kimse kendisine ait hissettiği siyasi partinin, camianın, derneğin menfaatlerini İnegöl şehrinin ve halkının menfaatlerine tercih etmemeli. 3. Tüm sivil kuruluşlarımızın başkan yöneticileri ahlak adalet liyakat istişare ve şeffaflık kavramlar üzerinde düşünmek, bu kavramlara hep birlikte aynı manaları vermek ve bu manaya göre yönetimsel davranışlarımıza iyileştirmek ve gelecek nesillerimize aktarmak mecburiyetindeyiz. 4. Bu şehrin geleceğini düşünen mücadelesini ben merkezli değil biz merkezi yapmalıdır. 5. Eleştiriler farklı fikir ve yaklaşımlar bir fırsat bilinmeli, mutlaka değerlendirilmelidir" dedi.

Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan, "İnegöl ilçemizin 9.Olağan kongremizi başta İnegöl ilçemize Bursamıza, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bugüne kadar ilçe Başkanlığı görevini azim ve kararlılıkla yürüten Hasan eroğlu’na ve yönetimine Saadet Partisi Bursa il Başkanlığı adına teşekkür ediyorum. Yaptığınız 9. Olağan kongremizde İnegöl ilçe başkanlığına aday olan Ahmet yıldız kardeşime ve kıymetli yönetimine de şimdiden tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Aziz milli görüşçüler, saadet partililer, milli görüş partilerin kurulmasına ve siyasi mücadelesinde emeği geçen hayatta olan değerli dava büyüklerimi saygıyla selamlıyorum. Rahmeti Rahmana kavuşmuş liderimiz prof doktor Necmettin Erbakan hocamızı başta olmak üzere ahirete intikal etmiş kıymetli dava büyüklerimi ve Rumeli Beylerbeyi Halil ibrahim Çamlıdere amcamıza da rahmetle anıyorum. Kıymetli delegeler ve cefakar milli görüşçü kardeşlerim, milli görüşün tek temsilcisi Saadet Partisi’dir. Milli görüşün ellilik siyasi tecrübesi ve birikimi ile hiçbir zaman kendi ilçe ve değerlerinden asla taviz vermemiştir. İstikametini hiç değiştirmemiştir. Bulunduğu ortamın girdiği kabin şeklini almamıştır. Bulunduğu ortama kendi ilke ve değerlerin taşımıştır. Bugün de 22 yıl aradan sonra Türkiye büyük millet meclisine Saadet Partisi ne gelecek Partisi grubu ile milli görüş hareketinin milli duruşu damgasını vurmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne, Saadet Partisi gelecek Partisi grubunun kurulmasına büyük gayret gösteren genel başkanımız temel karamolla oğlunu ve büyük fedakarlık örneği gösteren gelecek Partisi Genel başkanı prof doktor Ahmet Davutoğlu na Bursa il teşkilatları adına teşekkür ediyorum. Ülkemize ve tüm insanlığa getirmesini Cenabı Haktan niyaz ediyorum. Türkiye büyük millet Meclisi grubumuzun 20 kıymetli milletvekiline Cenabı hak güç kuvvet versin. Allah yardımcıları olsun kıymetli milli görüşçüler, genel seçimler geride kaldı. Şimdi önümüzde 2024 yılında yapılacak olan genel seçimler var. Başarı elde etmek sizlerin gayretiyle olacaktır. Bursa Büyükşehir belediyesi başta olmak üzere 17 ilçe belediye başkanlıklarını ve meclis yleklerini almak Bursa il teşkilatının en büyük hedefidir. Biz inancımızın geri çalışırız. Halka hizmet Hakka hizmet etmektir düsturuyla çalışırız. Başarının anahtarı inanarak çalışmaktan geçer. Erbakan hocamızın tabiriyle inanç tekeden süt çıkartır. Bugün yaptığınız İnegöl ilçe kongresi vesilesiyle yerel seçimlerde hedefimiz İnegöl belediyesi’ne milli görüş bayrağını dikmektir. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Yıllar önce İnegöl halkımız, milli görüş belediyecilik hizmetinden kopartılmıştır. İnegöl halkımızın özlemini çektiği efsane milli görüş belediyeciliğini yeniden kavuşturmak, inşallah sizlere ve bizlere nasip olacaktır." dedi.

Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, "İnegöl Milli Görüş’ün adeta bir yatağı, bu mayanın tuttuğunun ispatı. Bu vesileyle her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Size yanaşır bir kongre oldu. İl başkanlığım sürecinde en keyifli çalıştığım ilçelerden biri oldu. Hasan Başkanımla iki dönem çalıştım. Gerçekten çok fedakar ve samimi gayretlerine şahit oldum. Yeni görev alacak Ahmet Başkanımızın da ilçe başkan yardımcısı sıfatıyla gayretlerine şahit oldum. İnegöl inşallah bu dönem belediyeyi alacak. Bunu bu salonda görüyoruz. Allah’ın izniyle sizlerin gayreti ve duası ile mecliste de temsil hakkı elde etmiş olduk. Bunu ifade ederken Gelecek Partisinin katkısını da hatırlatmak isterim. İnşallah biz sizlerin orada sesi olacağız. Sizler de inşallah tabanda verilmesi gereken mücadeleyle yeni bir dünyanın kurulmasına vesile olacaksınız. Biz bugün heyecanlıyız ancak Gazze’de yaşanmakta olan zulüm hepimizi üzüyor. İnanıyoruz ki bu anlayışla, bu teşkilatla o zulümden kurtulacağız. Karanlığın en yoğun olduğu dönem aydınlığın başladığı dönemdir. Zulüm zirve etmiştir. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum." dedi.

SP Gurup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Dün de bugün de Filistin’in yanındayız ve zalimlerin karşısındayız. İnşallah özgür Filistin günlerinde hep beraber Kudüs’ü Mescid’i Aksa’yı ziyaret etmek nasip olur. Milli Görüş tarihi şanlı bir mücadele tarihidir. Azim, gayret, samimiyet ve fedakarlık tarihidir. Dönem dönem önü kesilenlerin, ayağına çelme takılanların ama yenide ayağı kalkıp buradayız diyenlerin tarihidir. Bu engellemelere 1980 askeri darbesinden sonra 83, 87, 89 seçimlerinde büyük mücadeleler ortaya koymuş ve 1991’de tıpkı bugünkü gibi mecliste Refah Partisiyle şahlanışa kalkmıştık. İşte bugün 1991’deki zaferden sonra 1994 yılındaki yerel seçimlerindeki zafer ve 1995 yılında da Türkiye’nin birinci partisi ve 1996’da da elhamdülillah Erbakan hocamızın yeniden başbakan olduğu yılları yaşamış olduk. Bugün de tekrar meclisteyiz buradayız ve sizin gür sesiniz olmak için start verdik. Geçtiğimiz seçimleri 2024 yerel seçimlerinde taçlandırmak zorundayız. İnşallah Saadet Partisi olarak kritik eşiği Mart 2024’te aşacağız. Ardından 2028 genel seçimlerinde veya yapılacak ilk erken seçimde Saadet Partisi’ni yeniden bu ülkenin 1. Partisi yapacağız. Bu sefer biraz daha uzun sürdüğünün farkındayız. Şunu bilmeliyiz ki bu sefer ki sahte biraz daha mahir bir sahteydi onun için mücadelemiz biraz uzun sürdü. Mart 2024’de bu sahteleri hep beraber göndereceğiz ve İnegöl’den göndereceğiz. Tüm İnegöl teşkilatımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki coşkulu toplantımız İnegöl’ün belediye seçimlerinin zafer kutlaması olur. Bir sonraki kongreyi de inşallah 1. İnegöl İl Kongresi olarak gerçekleştirmek nasip olur inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, merhum eski İlçe Başkanı Halil İbrahim Çamlıdere ile İnegöl anısından bahsetti; "Kongremizin milletimize elbette İnegölümüze, Bursamıza hayırlar getirmesini Cenabı Haktan niyaz ediyorum. Biraz önce bahsedildi, hakikaten bu da ayrı bir tevafuk. 1969 siyasi parti kuru kurulacağı belli ama henüz adamlar yemeğine atılmaya başladı. Rahmeti Rahmana kavuştu. Bir abimiz de beraber yola çıktık. Yolumuz İnegöl’e düştü. Sabah namazı vakti. Onu da anlamıyorum sabah namazı nasıl geldik buraya? Ama sabah namazı vakti camiye girdik . Yahya abimiz beraber olduğumuz abimize çok nükteden birisi. Camiden çıktık tabi ayakkabısını olan gidiyor. Bu ne biçim memleket kapının önünde bekleyen bir takım insanlar var buranın yabancısı hiç kimse aç mısınız? Top musunuz diye sormuyor. Onun üzerine üzerine kardeşlerimizden arasından bir kişi öne çıktı. Biraz önce de ifade edildi Halil İbrahim Çamlıdere Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Öyle şey mi olur dedi hadi gidelim bizim eve. Kahvaltıya gittik karnımızı doyurdu arkasından da bizim ilçe başkanımız oldu. Daha sonra Allah razı olsun henüz o zaman kendisi yeni gelmiş sayılır da sadece bir kaç kişi kardeşlerinin hepsi Bulgaristan’da sonra döndü Bulgaristana gitti bütün kardeşlerini buraya getirdi tamamını hepsini de hacca götürdü getirdi. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Allah vefat edenlere rahmet eylesin" dedi.

ŞEREFSİZLİKTİR

"Kongremizin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Dünya birden bire değişti. Bir haftaya yakın bir zamandır. Gazze’de yer yerinden oynuyor. Oradaki Müslümanları itham ediyorlar. Oradaki Filistin’i temsil edenleri itham ediyorlar ama işlemedikleri cinayet kalmadı. Uluslar arası hukukun temelini sarsacak ne varsa onu yapıyorlar. Kim yapıyor? İsrail ‘in temsilcileri. Kimin desteği ile yapıyor? ABD’nin ve Avrupa’nın. Adeta İslam’a ve Müslümanlara karşı kin kusan yöneticilerin desteği ile yapıyor. Bu normal bir şey değil. Bunun kabulü mümkün değil. Dün gece sırf bu sebepten dolayı gözüme uyku girmedi. Bizim televizyonlarımızda hemen çıkmıyor ama yabancı televizyonlara baktığımız zaman Gazze’de yaralanan ölümle burun buruna gelen o kadar çok çocuk var ki tahmin edemezsiniz. Bunlara gıda verilmesine bile engel oluyorlar. Su içmelerine mani oluyorlar. Tedavi edilebilmeleri için ilaç tedarikine engel oluyorlar. Dünyada böyle bir şerefsizlik ilk defa yaşanıyor. Biz inançlıyız. Bu hadiselerin bir gün ümmetin başına gelebileceğini bizler de az çok biliyorduk ama bu kadar alçaklaşacaklarını hakikaten düşünmemiştik. Yalan söylemekten çekinmiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dün televizyonlara çıktı, ben gözümle gördüm Filistinliler masum çocukların kafasını kesiyorlar dedi. Milyonların önünde böyle bir iftirayı nasıl atar Allah aşkına. Tam tersine esir alınanlar kendilerine iyi davranıldıklarını söyledi. Tabi bu videoları hemen ortadan kaldırdılar. Çünkü yapacakları cinayetlere gerekçe uydurmak zorundalar. Bizler Milli Görüşçüyüz. Yıllardır bu davanın peşinde olduk. 50 küsür yıldır varız. Fikirlerimizden, inancımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Bundan sonrada kaybetmemeye, dik durmaya azimliyiz.

Tabi üzülüyoruz. Farklı kanaatlerle, görüşlerle karşı karşıya kalıyoruz. Büyük Ortadoğu Projesi’nin ne olduğunu bugün daha iyi biliyoruz. Esas adı Büyük İsrail Projesidir. İsrail’in bu bölgeye, bizim topraklarımıza yerleşmesi projesidir. Biz buna destek olamayız. Ne yazık ki geçmişte BOP’un eş başkanlığını üstelenenler oldu. İnşallah pişmanlık duymuşlardır. Biz bunu unutamayız. Bugün bizim topraklarımız parçalanmak isteniyor. Bugün attıkları adımın geri planında yatan düşünce bu topraklara sahip olma düşüncesidir. Biz bunu nasıl kabulleneceğiz. Böyle bir kabul elbette mümkün değildir. Filistin, Filistin’de yaşayanlara binlerce yıldır orada ikamet edenlere aittir. Şimdi ne yapıyorlar, dünyanın dört bir tarafından Yahudileri getiriyorlar orada yaşayan Müslümanların evlerine ikamet etmeye zorluyorlar. Dünya hakikaten böyle bir faciayı yaşamadı. Bundan dolayıdır ki biz Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, desteklemeye, yeri geldiği zaman da onlarla birlikte mücadele etmeye kararlıyız. Bunu bütün dünya böyle bilsin. Mescid-i Aksa bizim kutsalımızdır. İlk kıblemizdir.

Bugün maalesef öyle bir noktaya geldik ki hırsıza hırsız katile katil diyemiyoruz. Denildiği zaman dünyada ceza yoluna gidiyorlar. Filistin bayrağını şu an güya demokratik olan Amerika’da sallayamazsınız, Fransa’da sallayamazsınız, İngiltere’de sallayamazsınız. İşin garibi şu anda İngiltere’nin başında Hint asıllı bir başbakan var. Şu anda İngiltere’nin İçişleri Bakanı Hint asıllı bir kadın. Aşağılık kompleksinde kurtulabilmek için bu zalimlere methiyeler düzmeyi kendilerine görev biliyorlar. Bizi onlar yönlendiremez, biz insanlığa örnek olmak mecburiyetindeyiz. Biz adil oluruz her zaman. Zülüm bizim kitabımızda yazmaz. Bizim kendi yanımızdaki insanlar bile yanlış yapsa çekinmeden söyleriz ceza gerekiyorsa da veririz ama biz zalime hiçbir zaman mazlum gözüyle bakamayız. Biz zalimi alkışlayamayız, destekleyemeyiz. Bizim meselelere yaklaşımımız çok farklıdır.

İsrail 1947 yılında kurulduğu zaman topraklarının yüzde 90’ı Müslümanlara aitti. Küçücük bir parçada onlara yer verilmişti. Şimdi bir bakın yüzde 90’dan fazlasını Yahudiler işgal ettiler. Kudüs’ü ele geçirdiler. Kudüs onların başşehri değildi. Müslümanların başşehriydi. Bugün ne yazık ki Kudüs’ü başken ilan etmekle kalmadılar. Mescid-i Aksa’ya namaz kılmaya giden insanların önüne engel olmaya başladılar. Biz bunları içimiz yandığı için söylüyoruz. Geldiğimiz nokta kritik bir noktadır. Türkiye Cumhuriyeti tavrını koyarken net koymalıdır. Mazlumdan yana mı yoksa zalimden yana mı olacak? Şu anda Filistin’de yaşanan maalesef bir zulümdür. İsrail’i kollamak zulme ortak olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti buna kesinlikle rıza göstermemelidir. Biz bu desteği Filistinlilere vermek mecburiyetindeyiz. Vahşeti durdurmakla mükellefiz. Çocuklar, kadınlar, kolu bacağı kopmuş insanlar yerde sürünüyor. Ona yardım edemiyorsunuz böyle bir şey olur mu? Böyle bir zulüm bugüne kadar hiçbir yerde yaşanmadı. Topyekün ayağa kalkmak mecburiyetindeyiz. Bu gelişmenin karşısında durmak mecburiyetindeyiz. BOP’un gerçekleşmesine mani olmak mecburiyetindeyiz. Hem kendi ülkemizi ayakta tutabilmek hem de komşu ülkelerin mazlum duruma düşmelerini engellemek için.

Peki biz ne durumdayız? Şu anda içine sürüklendiğimiz hale baktığımızda biz acınacak bir haldeyiz. Elle tutulabilir hiçbir tarafımız kalmadı. Net ifade edeceğim. Şu anda maruz kaldığımız 1 numaralı mesele. Adaletin bütünüyle ortadan kalkması ve ahlakın yok edilmesidir. Bir Müslüman yalan söyleyemez, rüşvet alıp veremez, devlet malını çarçur edemez, israfta bulunamaz. Şimdi para yok diyorlar söylediklerimin önünü kesin para var mı yok mu görürüz. Siz size emanet edilen bütün imkanları hoyratça kullanırsanız elbette cebinizde para kalmaz. Onun için Türkiye ayağa kalkabilir. Adaleti tesis etmek en önemli unsur. Adaleti çiğneyen kim varsa hesap soracaksınız. Mesele bu kadar basit. Bunun arkasından da milletimizin çektiği bazı sıkıntılar var. Ekonomi gibi. Buraya gelmeden önce bazı sanayicilerimize uğradık. Kapasitelerin küçüldüğünü söylediler. Bu iktidardaki arkadaşlarımız ekonomi deyince akıllarına 3 şey geliyor. Birincisi faiz inecek mi çıkacak mı?, İkincisi vergiyi nasıl artırırım da vatandaşın cebindeki parayı devlet kasasına yönlendiririm?, Üçüncüsü biz parayı nereden bulacağız?.. Biz yarın iktidara gelelim 6 ay içerisinde her şey değişir."

YENİ YÖNETİM

Ahmet Yıldız başkanlığındaki yönetim Kuruluna;

Tayyip Furkan Sütçü, Metin Çamlıdere, Ömer Hira, Abdullah Akyüz, Osman Akyüz, Rıdvan Sazigöl,Mustafa Hira,Durmuş Bayram,Adil Tekeş,Zeki Yeten, Ahmet Atila Korucu,Ertuğrul Meydan, İsmail Demircan,Halil İbrahim Demir, İsmail Çamlıdere, Erdal Denizhan, Fahrettin Bayraktar, Ahmet Zeki Şen,Engin Bilgi, Suat Savaş, Celal Hacılar, Fevzi Keskin, Seyit İnkaya, Mikail Koca, Muzaffer Şahin, Şentürk Aktan, Nejdet Erçiftçi, Hakkı İlğaz, Hasan Katırcı, Ayhan Baygın, İSmail Ugurtay, Biret Aşkın, Sakin Çankaya, Osman Küçük, İbrahim Dağ, Mehmet Hanefi Demir, Mehmet Furan,Esat AYaz, Mücahit Şahin, Ali Karaca, Alican Adaş, Celal Yaman, Uğur Şen, Özgür Öztürk, Hasan Eroğlu, Fatih Demircan, Ahmet Ceyhan, İsmail Ergün, Fatih Mücahit Berber, Bekir Büber, Fikret Bayram,Resul Cerhal, Orhan Bektaş, Ahmet Yıldız( İlçe Başkanı)

