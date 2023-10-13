Olay,3 katlı binanın çatı katındaki ev eşyalarının olduğu kısımda çıkan alevler kısa süre içerisinde çatıyı sardı.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Büyüyerek yan binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

EV SAHİBİNİN ZOR ANLARI

Ev sahibi yanan evini görünce önce panikledi. Daha sonra gözyaşlarına boğulduğu anlar kameraya anbean yansıdı.