Karamürsel Senaiye-İznik yolunun aşınma ve bozulmaların meydana geldiği 5 kilometrelik beton kısmında asfaltlama yapıldı.

’Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz’ katılımcılarına renkli final ’Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz’ katılımcılarına renkli final

Karamürsel ile Bursa’nın İznik ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı beton yol, iklim şartları sebebiyle deformasyona uğrayarak konforunu kaybetmişti. Yoğun bir şekilde kullanılan Senaiye-İznik yolunun 5 kilometrelik kısmı beton üzerine asfalt serilerek yol konforu sağlandı. Yol bakım timi tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesi’nde üretilen asfaltın kullanıldığı üstyapı çalışmasında 8 bin ton asfalt serimi yapıldı.