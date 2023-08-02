Karamürsel Senaiye-İznik yolunun aşınma ve bozulmaların meydana geldiği 5 kilometrelik beton kısmında asfaltlama yapıldı.

Karamürsel ile Bursa’nın İznik ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı beton yol, iklim şartları sebebiyle deformasyona uğrayarak konforunu kaybetmişti. Yoğun bir şekilde kullanılan Senaiye-İznik yolunun 5 kilometrelik kısmı beton üzerine asfalt serilerek yol konforu sağlandı. Yol bakım timi tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesi’nde üretilen asfaltın kullanıldığı üstyapı çalışmasında 8 bin ton asfalt serimi yapıldı.