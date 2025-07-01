Gebze Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Pony Türkiye Kupası’ndan derecelerle döndü.

PL3 kategorisinde yarışan genç biniciler, farklı etaplarda elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Kulüp sporcusu Rıfat Kaan Yurt, 60 cm Teşvik Yarışı’nda dördüncülük, Türkiye Kupası’nın birinci ayağında birincilik ve ikinci ayağında ikincilik elde ederek genel sıralamada Türkiye Kupası ikincisi olmayı başardı.

Aynı kategoride yarışan bir diğer başarılı sporcu Belinay Kural ise 60 cm Teşvik Yarışı’nda beşincilik, birinci ayakta ikincilik ve ikinci ayakta üçüncülük dereceleriyle genel sıralamada Türkiye Kupası üçüncülüğünü kazandı.