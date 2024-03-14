Bilecik Belediyesi ve Bilecik İl Özel İdaresi işbirliğinde yürütülen taşkın koruma seddi çalışmasının tamamlanmasıyla Bilecik karasu deresinin taşması oluşan mağduriyetler çözüme kavuşturuldu.

Bilecik Soğuksu İçme Suyu Terfi İstasyonunu dere taşkınlarından korumak amacıyla gerçekleştirilen karasu deresi taş tahkimli taşkın koruma seddi yapım işi, tamamlanarak, taşkınların oluşumu engellendi. Kurumlar arası koordinasyonlu çalışma sonrasında tamamlanan çalışma ile aynı zamanda kamu kaynaklarının etkin kullanılması sağlanmış olurken diğer yandan aşırı yağış durumlarında taşan dere suyunun etraftaki yapı ve tarım alanlarına zararı önlenmiş oldu.

Bilecik Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Bilecik İl Özel İdaresi, DSİ 33. Şube Müdürlüğü Koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmadan dolayı bölgede bulunan mahalle ve köy muhtarlarıyla sakinleri duydukları memnuniyeti belirterek, Vali Şefik Aygöl ve Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ile çalışanlara duydukları memnuniyeti belirtti.