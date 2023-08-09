Bilecik Belediyesi, Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği sorumluluğundaki içme hattında yeniden patlak oluştuğu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği sorumluluğu, Karaköy mevkiinde ana boru hattında bir patlak meydana gelmiştir. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızın suyun idareli kullanımı konusunda tedbirli davranmalarını rica ediyoruz. Arızayla alakalı gelişmeler konusunda siz değerli halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

Öte yandan aynı bölgede geçtiğimiz ay yaşanan 2 patlak sebebi ile 6 gün ve 2 gün olmak üzere kent merkezi ve bazı ilçeler günlerce susuz kalmıştı.