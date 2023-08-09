KOSGEB, Yalın Dönüşüm Desteği ile verimlilik odaklı gelişimini sağlayarak rekabet güçlerini artırmayı hedefleyen işletmelere 200 bin liraya kadar geri ödemesiz kaynak sağlayacak.

Türkiye’nin imalat sanayinin yalın dönüşüm yoluyla verimlilik artışına katkı sağlamak amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile KOSGEB iş birliğinde geliştirilen KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği uygulamaya alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Sürdürülebilir büyümenin anahtarı verimliliği, ülkemizin tamamına yayarak işletmelerimizin gelişimine rehberlik edeceğiz” dedi. Tedarikçi, müşteri ve iç değişkenliği aynı anda azaltarak israfı ortadan kaldıran yalın üretim yaklaşımı, işletmelerin verimlilik odaklı gelişimlerini sağlayarak rekabet güçlerini artırmayı hedefliyor.

26 İLDE TOPLANTI

KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği hakkında bilgi vermek ve Model Fabrikalar’da gerçekleştirilen yalın dönüşüm uygulamalarını tanıtmak amacıyla da 26 ilde toplam 30 adet KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecek. İlk olarak dün Konya ve Karaman’da toplantılar gerçekleştirildi.

Ardından da yarın Kayseri’de 14 Ağustos’ta Ankara’da ve 17 Ağustos’ta İstanbul (illerinde gerçekleştirilecek toplantıların takvimleri belirlendikçe duyurusu yapılacak. İmalat işletmeleri başta olmak üzere herkesin katılımına açık olan bilgilendirme toplantıları, açılış konuşmaları ile başlayacak ve Model Fabrikalardaki yalın dönüşüm uygulamaları hakkında yapılacak bilgilendirme ile devam edecek. Toplantıların ikinci kısmında KOSGEB uzmanları tarafından Yalın Dönüşüm Desteği ve KOBİ Bilgi Sistemi sunumu gerçekleştirilerek destek programı hakkındaki sorular cevaplandırılacak.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında tanımlanmış olan Yalın Dönüşüm Desteği ile Yalın Dönüşüm Danışmanlarından veya Model Fabrikalardan hizmet alan KOBİ’lere destek verilecek. İki aşamalı olarak uygulanan destek kapsamında “Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi Hizmeti”, Model Fabrika veya Yalın Dönüşüm Danışmanı tarafından verilirken “Model Fabrika Eğitim-Danışmanlık Hizmeti” ve “Model Fabrika Öğren-Dönüş Programı Hizmeti” Model Fabrikalar tarafından sağlanacak. Geri ödemesiz bir destek olan KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği’nde hizmet türleri bazında destek oranı ve destek üst limitleri aşağıdaki şekilde uygulanacak: Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi Hizmeti için destek oranı yüzde 100 ve destek üst limiti 10 bin TL. Model Fabrika Eğitim-Danışmanlık Hizmeti için destek oranı yüzde 80 ve destek üst limiti 70 bin TL. Model Fabrika Öğren-Dönüş Programı Hizmeti için destek oranı yüzde 80 ve destek üst limiti 150 bin TL. Destek Programı süresince desteğin toplam üst limiti ise 200 bin TL olarak belirlendi.