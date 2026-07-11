Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, İnegöl'ün Çaylıca Mahallesi'nde hayata geçirilecek Çaylıca Sulama Tesisi Yapım İşi için ihaleye çıkıyor.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi kapsamında açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ihale, 17 Temmuz 2026 Cuma günü saat 14.00'te elektronik ortamda EKAP üzerinden yapılacak.

65 KALEMLİK YAPIM İŞİ

İhale kapsamında Çaylıca Mahallesi'nde gerçekleştirilecek sulama tesisi yapım işi toplam 65 kalem imalatı kapsıyor. Çalışmalar arasında kazı, dolgu, betonarme imalatları, boru döşeme, sulama aparatlarının montajı ve çeşitli altyapı uygulamaları yer alıyor.

İşin, yer tesliminin ardından 300 takvim günü içerisinde tamamlanması planlanıyor. Sözleşmenin imzalanmasının ardından ise 10 gün içinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak.

SADECE YERLİ FİRMALAR KATILABİLECEK

İhaleye yalnızca yerli istekliler teklif verebilecek. Teklifler, EKAP sistemi üzerinden elektronik ortamda hazırlanarak e-imza ile gönderilecek.

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yalnızca fiyat esasına göre değil, fiyat dışı unsurların da değerlendirileceği puanlama sistemiyle belirlenecek. Teklif değerlendirmesinde fiyatın ağırlığı yüzde 70, fiyat dışı kriterlerin ağırlığı ise yüzde 30 olacak.

İŞ DENEYİMİ ŞARTI ARANACAK

İhaleye katılacak firmaların, son 15 yıl içerisinde ihale bedelinin en az yüzde 50'si oranında benzer altyapı işlerini tamamladıklarını gösteren iş deneyim belgelerini sunmaları gerekecek. Benzer iş olarak altyapı grubu yapım işleri kabul edilirken, inşaat mühendisliği bölümü de denk meslek grubu olarak değerlendirilecek.

İhale dokümanlarına ve ayrıntılı şartnameye Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi