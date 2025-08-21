SASKİ, kuraklık ve aşırı tüketim sebebiyle kaynakları yetersiz gelen Karasu ve Kocaali ilçelerine 3 yeni kaynak daha kazandırıyor. Sondaj işlemleri tamamlanan ve parametre değerleri ile su kalitesi uygun bulunan 3 yeni kaynak ile 2 ilçeye günde 2 milyon 700 bin litrelik su ulaştırılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Karasu ve Kocaali ilçelerinde bilinçsiz tüketim ve kuraklık nedeniyle yaşanan su sorunlarına çalışmalarında sona geldiği alternatif yer altı kaynakları ile çözüm oluyor. Önümüzdeki günlerde devreye alınacak 3 sondaj ile toplam 354 metre derinlikten elde edilen kaliteli içme suyu bölge abonelerine taşınacak. Parametreleri titizlikle kontrol edilen ve kalite değeri ile içme suyuna uygun 2 milyon 700 bin litre içme suyu, toplam bin 500 metrelik güçlü altyapı hatları ile musluklara taşınacak. Son bağlantıları önümüzdeki günlerde tamamlanacak olan yeni kaynaklar bölgede yaşanan aşırı tüketime ilk etapta kesintisiz şekilde karşılık verebilecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Karasu ve Kocaali’de devreye alacağımız 3 yeni sondaj ile bölgenin içme su ihtiyacına yanıt veriyoruz. Özellikle yaz aylarında yaşanan aşırı tüketimin getirdiği kesintilere kesin çözüm olması için farklı noktalarda da sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni kaynaklarımız aynı zamanda mevcut kaynaklar üzerindeki su stresini de azaltacak. Hızla devreye alacağımız yer altı kaynaklarını, suyun sınırsız olmadığını aklımızdan çıkarmadan dikkatle kullanmalıyız" ifadelerine yer verildi.