Güney Kestane Kırsal Mahalle Muhtarlığı 33 yıl önce Abhazya-Gürcistan Savaşında şehit düşen köylüleri Vedat Akar'ı unutmadı. Abhazya saflarında savaşmak için Güney Kestane köyünden doğduğu topraklara gönüllü olarak giden Kozba Vedat Akar, 1 yıl süren çatışmalar esnasında şehit düşerek hayatını kaybetmişti.



Cenazesi Abhazya topraklarında defnedilen Şehit Vedat Akar için doğduğu köye Anıt ve hayır çeşmesi yaptırıldı.

Anıt ve hayır çeşmesi açılışına ilçede ki Abhazya kökenli Abhazlıların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda Abhazya Şehidi Kozba Vedat Akar için ve tüm Şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okundu dualar edildi. Törene katılım sağlayanlar, şehit evini de ziyaret ederek Vedat Akar'ın yakınlarına ölüm yıldönümü nedeniyle taziyelerini ilettiler.