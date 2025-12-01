Güney Kestane Kırsal Mahalle Muhtarlığı 33 yıl önce Abhazya-Gürcistan Savaşında şehit düşen köylüleri Vedat Akar'ı unutmadı. Abhazya saflarında savaşmak için Güney Kestane köyünden doğduğu topraklara gönüllü olarak giden Kozba Vedat Akar, 1 yıl süren çatışmalar esnasında şehit düşerek hayatını kaybetmişti.

051C3C97 4D89 4E0F Be9D 54Eae7C7D61C
Cenazesi Abhazya topraklarında defnedilen Şehit Vedat Akar için doğduğu köye Anıt ve hayır çeşmesi yaptırıldı.

D82B0Aa8 99D3 4Ce0 Bf93 7B5Cd7C156BdAnıt ve hayır çeşmesi açılışına ilçede ki Abhazya kökenli Abhazlıların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

735F06Ca F342 4284 B377 4781180D935Eİstiklal Marşının okunması ile başlayan programda Abhazya Şehidi Kozba Vedat Akar için ve tüm Şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okundu dualar edildi. Törene katılım sağlayanlar, şehit evini de ziyaret ederek Vedat Akar'ın yakınlarına ölüm yıldönümü nedeniyle taziyelerini ilettiler.

Kaynak: Mehmet Sevinç