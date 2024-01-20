Görüntülerde, Atlas Air'e ait Boeing 747-8 kargo uçağının sol taraftaki kanadından yükselen alevlerin, havada bir dehşet anını yaşattığı görülüyor. Olayın hemen ardından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen videolar, sosyal medyada paylaşılarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Uçaktaki bu korkunç anların ardından Atlas Air şirketi, mürettebatın olay sırasında tüm standart prosedürlere uyarak güvenli bir şekilde Miami'ye döndüğünü açıkladı. Ayrıca, yaşanan motor arızası sebebiyle kargo uçağının acil bir iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Atlas Air tarafından yapılan açıklamada, olayın nedenini araştırmak için inceleme başlatılacağı duyuruldu. Miami Uluslararası Havalimanı ise itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini ve herhangi bir yaralanma olmadığını belirtti.

Boeing 747-8 uçaklarında bulunan dört adet General Electric GEnx motoru, olayın teknik detayları arasında yer alıyor. Reuters, şu an için videoların gerçekliğini doğrulayamadığını belirtti.