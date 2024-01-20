FOX tvde yayınlanan "Çalar Saat" programına katılan Zeyrek, AK Parti'nin Ankara için düzenlediği seçim anketinin detaylarını açıkladı.

Zeyrek, 16 bin kişinin katıldığı ankette, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a olan memnuniyetin yüzde 64 olduğunu belirtti.

Ankette, Yavaş'a oy vereceğini ifade edenlerin oranının da yüzde 55 civarında olduğunu vurgulayan Zeyrek, şehirdeki siyasi dinamiklerin netleştiğini söyledi.

Yavaş'ın yerel seçimlerdeki rakibi olarak belirlenen AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok ise, halkın tercihini ölçen bu ankette dikkat çeken sonuçlara tanıklık ediyor.

Kaynak: FAHRETTİN ENİŞ