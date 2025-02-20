Olumsuz hava şartlarının ilçe genelinde günlük yaşamı aksatmaması için belediye ekipleri gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de, Afet Koordinasyon Merkezi’nde karla mücadele ekipleri ile birlikte bir dizi toplantı gerçekleştirerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Gökhan Yüksel, yapılan toplantılarda ekiplerin koordinasyonunu sağlayarak karla mücadele çalışmalarının önemine değinerek; yolların açık tutularak, kazaların önlenmesi ve vatandaşların güvenliğini sağlamanın öncelikleri olduğunu ifade etti. Özellikle acil durumlar için vatandaşların Komşu İletişim Merkezi’ni aramaları gerektiğini vurguladı.

Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan her bir komşumuzun güvenliği ve rahatı için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kar yağışı başladığı andan itibaren ekiplerimiz sahada aktif olarak çalışıyor. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri, Afet İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Halkla İlişkiler ve Zabıta Müdürlüklerimiz koordineli bir şekilde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmaya devam edecek. Herhangi bir olumsuz durumda halkımızın bize 7/24 ulaşabilmesi için iletişim hatlarımız açık. Özellikle acil durumlar için vatandaşlarımız Komşu İletişim Merkezi’ni arayabilirler. Kar yağışı süresince yolların açık tutulması, buzlanma nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak en büyük önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

Belediye ekipleri 7/24 sahada

Belediye ekipleri, ilçede kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte gelen ihbarlara anında müdahale ediyor. Ağaç devrilmesi, yol kapanmaları ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı hızlı aksiyon alınırken, tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Kartal Belediyesi, ilçenin farklı noktalarına önceden yerleştirilen tuz stokları sayesinde hızlı ve etkin müdahalelerde bulunuyor.

347 personel ve 74 araçla sahada aktif çalışmalar sürüyor

Toplam 347 personel ve 74 araçla sahada aktif olarak çalışan belediye ekipleri, ana arterlerin yanı sıra mahalle içlerindeki yolları da açık tutmak için yoğun mesai harcıyor. Özellikle hastanelere, okullara ve toplu taşıma güzergahlarına öncelik verildiği belirtilirken, kaldırımlarda biriken karlar da temizlenerek yaya ulaşımının güvenli hale getirilmesi sağlanıyor. Kartal Belediyesi, vardiyalı sistemle gece gündüz kesintisiz hizmet sunarak muhtemel kazaların ve mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor. Belediye yetkilileri, vatandaşların yolların durumu, buzlanma ve karla ilgili taleplerini 7/24 hizmet veren Komşu İletişim Merkezi üzerinden iletebileceğini belirtti.

Başkan Gökhan Yüksel, Kartal halkına zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları ve belediye ekipleriyle iş birliği içinde olmaları konusunda çağrıda bulunarak, "Bu süreci dayanışma içinde atlatacağız. Kartal Belediyesi olarak, karla mücadelede en iyi hizmeti vermek için tüm personelimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın her türlü talebi bizim için öncelikli. Birlikte, koordineli çalışarak bu süreci en az sıkıntıyla atlatacağımıza inanıyorum." dedi.

Kartal Belediyesi, alınan bu önlemlerle kış şartlarının ortaya çıkarabileceği olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaçlıyor. Kar yağışının devam etmesi halinde ekiplerin teyakkuzda kalacağı ve çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceği bildirildi.