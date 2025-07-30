Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği bünyesinde kurulan ve Türkiye’de sayılı merkezler arasında yer alan ’Hareket Analizi Laboratuvarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Analiz laboratuvarı sayesinde hastaların yürüme, denge ve kas aktivitesi gibi fonksiyonel hareketleri, yüksek teknoloji cihazlar ile objektif olarak analiz edilebilecek.

Hareketin sayısal olarak değerlendirilmesi, tanımlanması ve yorumlanması anlamına gelen ’hareket analizi’ sayesinde hastaların normal ve normal dışı hareket mekanizmaları objektif bir şekilde değerlendirilebiliyor. Bu kayıtlar tanı koymaya, tedavi planlamasına, yeni tedavi biçimlerinin geliştirilmesine, halihazırda bulunan tedavi yöntemlerinin iyileştirilmesine, cerrahi gerekliliğe ve cerrahi sonrası iyileşme sürecini objektif takibine, farklı tedavi biçimlerinin karşılaştırılmasına ve eğitim verilmesine imkan sağlıyor. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği bünyesinde kurulan Hareket Analizi Laboratuvarı da Türkiye’de sayılı merkezler arasında yer alıyor. Laboratuvarda özellikle ortopedik hastalıklarda (diz, kalça, ayak bileği problemleri, cerrahi öncesi ve sonrası değerlendirme, deformiteler) fonksiyonel durumu değerlendirerek hem tedavinin planlanmasında hem de takibinde altın standart ileri düzey teknolojiler kullanılarak bilimsel ve klinik analizler yapılacak.

"Özellikle kalça, diz, ayak ve ayak bileği hastalıklarında bu merkez sayesinde doğru teşhis konulabiliyor"

Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Engin Eceviz, laboratuvarın kapsamlı bir şekilde analiz edeceğini ve hem teşhis hem de tedavi süreçlerinde hastaya büyük bir kolaylık sağlayacağını dile getirdi. Özellikle kalça, diz, ayak ve ayak bileği hastalıklarında bu merkez sayesinde doğru teşhis konulabildiğini belirten Doç. Dr. Eceviz, şunları söyledi:

"Merkezimiz Türkiye’de sayılı merkezlerden birisi. Burası bir hareket analizi laboratuvarı ve iki bölümden oluşuyor. Burada gördüğünüz cihaz ile ayak basınç ölçümleri yapılmakta. Diğer bölümde ise sabit konumda bulunan sekiz adet kamera, hasta üzerine yerleştirilen sensörlerden sürekli veri alarak hareketin nasıl gerçekleştiğini ölçmekte. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı hareket şart; dolayısıyla biz de hastanın hareketlerinin ne kadar sağlıklı olduğunu objektif verilerle değerlendirmeye çalışıyoruz. Buradaki cihazlar sayesinde hastanın yürüyüşü, denge durumu ve kuvvet dağılımı gibi konularda detaylı analizler yapabiliyoruz. Bu sayede hareketin nasıl gerçekleştiğini derinlemesine anlayabiliyoruz. Sürekli veri akışı sayesinde hastanın hareketlerindeki tüm anormallikleri en ince detayına kadar tespit edebiliyoruz. Böylelikle, normal bir klinik gözlem sırasında fark edilemeyebilecek ayrıntılar da ortaya çıkıyor ve tedavi planlamasını buna göre şekillendirebiliyoruz. Tedavi öncesi ve sonrası iyileşme durumunu çok net bir şekilde sayısal verilerle elde ediyoruz. Eğer iyileşme sürecinde geri kalan bir bölge varsa, bu bölgeye özel olarak odaklanarak tedavinin daha düzenli ve etkili şekilde sürdürülmesini sağlıyoruz. Ayrıca, ameliyat öncesi ve sonrası iyileşme sürecini detaylı bir şekilde gözlemleyebiliyor; bu veriler üzerinden bilimsel çalışmalar planlayarak dünya bilimine katkı sunmayı hedefliyoruz. Özellikle kalça, diz, ayak ve ayak bileği hastalıklarında bu merkez sayesinde doğru teşhis konulabiliyor; böylece hastaya en uygun ve etkili tedavilerin uygulanması mümkün hale geliyor."

Üç boyutlu yürüme analizi (Vicon Motion Capture), yüzeysel kas aktivitesi ölçümleri EMG (Noraxon Wireless EMG), basınç dağılım analizleri pedobarografi (Zebris FDM), yüksek çözünürlüklü video analizleri, hareket algılama ve farkındalık ölçümleri (Propriosepsiyon), kas kuvveti ölçümleri (CSMI cybex izokinetik sistem) gibi ileri düzey teknolojilerin bulunduğu Hareket Analiz Laboratuvarı açılış töreni ve tanıtımı, Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Engin Eceviz ve beraberindeki sağlık personelince gerçekleştirilen kurdele kesimiyle yapıldı.